Sztuka coraz bardziej w cenie. Oto 10 najdroższych dzieł w historii polskiego rynku

W dobie niskich stóp procentowych i inflacji rynek sztuki ożywa. 21 października padł historyczny dla Polski rekord. Składająca się z 50 obiektów instalacja „Tłum III” Magdaleny Abakanowicz została sprzedana w domu aukcyjnym Desa Unicum za 13,2 mln zł, stając się najdrożej sprzedanym dziełem sztuki w Polsce. Przedstawiamy 10 najdroższych dzieł sztuki, które w swoim czasie ustanowiły milionowe rekordy.

4. Rekordzista Fangor

5. Matejko w cenie

6. Malczewski na aukcjach

7. Miliony za zaginionego Matejkę

8. Najdroższe dzieło stworzone przez kobietę

9. Wyspiański dobra lokata kapitału

10. Siemiradzki na europejskich aukcjach

Obraz, przestawiający hipnotyczną iluzję barw, został wylicytowane w domu aukcyjnym Desa Unicum za 7,3 mln zł. W tym czasie była to najwyższa suma uzyskana za dzieło sztuki na aukcji w Polce i Fangor pobił tym samym aż o 2,6 mln zł własny rekord sprzedażowy ustanowiony dwa lata wcześniej.W 2018 r. prace Wojciecha Fangora rozgrzały do czerwoności polski rynek sztuki. Najpierw w Desa Unicum dzieło „M39” Wojciech Fangora sprzedane zostało za kwotę niemal 5 mln zł, ustanawiając wówczas rekord na polskim rynku sztuki. Jednak szybko ten rekord został pobity, gdy na aukcji w domu aukcyjnym Polswiss Art. w Warszawie grupa pięciu wczesnych dzieł tego artysty została wylicytowana za ponad 7,11 mln zł.Wojciech Fangor to jedyny polski twórca, który miał swoją indywidualną wystawę w Guggenheim Museum w Nowym Jorku. Prowadził działalność pedagogiczną na uniwersytetach w Anglii i USA. Jego prace znajdują się w największych kolekcjach na świecie.W gronie najdroższych artystów nie mogło zabraknąć oczywiście mistrza Jana Matejki. W czerwcu 2020 r. "Portret profesora doktora Karola Gilewskiego" jego pędzla został zlicytowany w domu akcyjnym Polswiss Art ponad 6,9 mln zł.Portret powstał w 1872 r. i miał niezwykłą historię. Obraz zaginął po wystawie polskiej sztuki w Wiedniu w 1915 r. i przez 100 lat uznawany był za zaginiony, aż do ponownego pojawienia się za granicą w 2015 r.Swojego rekordu doczekał w tym roku Jacek Malczewski. Jego nieznany do tej pory obraz "Prządka" z 1922 r. został sprzedany w marcu 2021 r. w domu aukcyjnym Agra Art za rekordową dla tego artysty kwotę ponad 6,7 mln zł.Namalowany w 1922 roku obraz został zakupiony bezpośrednio z pracowni artysty. Do czasu aukcji znajdował się w kolekcji rodzinnej i znany był jedynie z przedwojennej, mało czytelnej reprodukcji.Kolejny rekord ustanowiony przez Jana Matejkę padł w czerwcu 2021 r., gdy obraz z 1877 r. został sprzedany w Desa Unicum za ponad 5,5 mln zł.Obraz "Święty Stanisław karcący Bolesława Śmiałego" jeszcze do niedawna uznawany był za zaginiony. Odnaleziono go 12 lat temu i od tego czasu pozostawał w rękach prywatnychW 2020 r. blisko 4,5 mln zł zapłacono za pracę "Czytająca I" Tamary Łempickiej. Dzieło powstało ok. 1951 r. To najwyższa cena, jaką zapłacono w Polsce za obraz stworzony przez kobietę.Powstały w 1904 r. obraz „Macierzyństwo” Stanisława Wyspiańskiego w grudniu 2017 r. został wylicytowany podczas aukcji „Sztuka Dawna. XIX wiek - modernizm - międzywojnie” w domu aukcyjnym Desa Unicum za prawie 4,4mln zł.W tym miejscu warto zauważyć, że obraz ten po raz pierwszy licytowany był w 2007 roku i uzyskał wówczas kwotę 620 tys. zł. Aktualny wynik oznacza, że w przeciągu dekady wartość dzieła wzrosła niemal sześciokrotnie.Długą historię licytacji i własny rekord ma na koncie ma dzieło "Żebrzący rozbitek" Henryka Siemiradzkiego. W 2000 r. został sprzedany na aukcji w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's. Media informowały wówczas, że nabywcą był polski milioner Ryszard Krauze, który następnie odsprzedał pracę właścicielce domu aukcyjnego Polswiss Art Iwonie Buchner. Na zorganizowanej następnie w Warszawie aukcji obraz sprzedano prywatnemu kolekcjonerowi za rekordową dla polskiego rynku aukcyjnego sumę 2,1 mln zł. Do grudnia 2013 roku była to najwyższa w Polsce suma zapłacona za obraz.Nie był to koniec historii licytacji dzieła Siemiradzkiego. 26 listopada 2013 roku obraz został sprzedany za ponad 1 mln funtów zmów w londyńskim Sotheby's. Wcześniej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało, iż obraz "nie ma ważnego znaczenia dla polskiego dziedzictwa narodowego: i zezwoliło na jego wywiezienie z kraju.Przegląd najdrożej wylicytowanych w Polsce dzieł sztuki pokazuje, jaki potencjał kryje się w tym rynku. Wciąż daleko nam jednak do kwot, jakie osiąga się na Zachodzie. Najdroższej sprzedanym obrazem w historii jest "Zbawiciel Świata" Leonarda da Vinci, który został wylicytowany w 2017 r. za 450,3 mln dol. w 2017 r.