Szubert; infrastruktura, usługi, kompetencje, bezpieczeństwo tematami na IGF

Infrastruktura, usługi świata cyfrowego, kompetencje cyfrowe i cyberbezpieczeństwo były głównymi tematami pierwszych debat na Szczycie Cyfrowym ONZ (IGF2021) w Katowicach - poinformował pełnomocnik ds. szczytu Krzysztof Szubert.

Jak podkreślał we wtorek, w czasie oficjalnej ceremonii otwarcia Szczytu Szubert, już w poniedziałek rozpoczęły się debaty i dyskusje o najważniejszych wyzwaniach świata cyfrowego. Pełnomocnik przypomniał, że mimo niesprzyjających okoliczności do Katowice przyjechało 4,5 tys. uczestników, reprezentujących wszystkie zainteresowane strony: rządy, organizacje pozarządowe, biznes czy świat nauki.

Podsumowując przebieg pierwszego dnia Szubert zaznaczył, że w obszarze infrastruktury rozmawiano nie tylko o nowych szybszych technologiach, jak 5G czy 6G, ale także o zapewnianiu dostępu do internetu w ogóle. Jak wynika z danych ONZ, nie ma go wcale ok. 2,9 mld ludzi.

Jeśli chodzi o obszar usług, Szubert zwrócił uwagę. że pandemia pokazała, iż bez cyfrowych usług nie byłoby interakcji z administracją, czy kontaktów biznesowych. "Przeszliśmy przyspieszony kurs chyba wszystkich aplikacji do pracy zdalnej" - zauważył.

Im bardziej jesteśmy w świecie cyfrowym, tym bardziej jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa i stąd potrzeba rozwijania kompetencji cyfrowych - mówił Szubert o trzecim obszarze dyskusji.

Czwartym obszarem było szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo widziane z różnych perspektyw: obywateli, firm, administracji, nauki - wymieniał pełnomocnik.

Jak zaznaczył Szubert szczyt IGF pokazuje wagę międzynarodowej współpracy, w której nauka, biznes czy rządy dyskutują na równych prawach i wypracowują decyzje i standardy.

Zwrócił też uwagę, że w dyskusjach pojawił się nowy temat - inwestycje, wspierające rozwój cyfrowy. Bez inwestycji ten rozwój będzie niemożliwy - zaznaczył.

Jak podkreślił również pełnomocnik, z dużym zainteresowaniem spotkał się zaproponowany przez Polskę komponent IGF - Szczyt młodych.

IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem.

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się 16. edycja szczytu, z tematem przewodnim "Internet United". Jest to hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

