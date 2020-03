Szumowski: będzie zalecenie GIS i PIP dla zakładów pracy ws. środków bezpieczeństwa wz. z koronawirusem

Główny Inspektor Sanitarny wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy mają wydać zarządzenie dla zakładów pracy, żeby mocnej egzekwować zalecenia pracy zdalnej, a tam gdzie jej nie można stosować, żeby środki bezpieczeństwa pracy były zachowane - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zalecenia mają być wydane w ciągu dwóch dni.

W środę w programie Wirtualnej Polski Szumowski był pytany o to, czy planowane są kontrole tego, jak zakłady pracy dbają o pracowników w związku z epidemią koronawirusa.

"Poprosiłem Głównego Inspektora Sanitarnego, aby wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy wydał zarządzenie w tej sprawie, żeby mocnej wyegzekwować zalecenia pracy zdalnej, a tam gdzie nie można stosować pracy zdalnej, jak np. u kurierów, żeby środki bezpieczeństwa były zachowane. Myślę, że dziś lub jutro takie zalecenia zostaną wydane" - ocenił.

Dodał, że PIP będzie mogła kontrolować "pewne zachowania". "Aczkolwiek pamiętajmy, że my możemy zalecać pewne zachowania, nie możemy w sposób bezpośredni ingerować w każde stanowisko pracy, bo każde jest trochę inne. To jest żywy organizm. Do tej pory - oprócz Włoch, żaden kraj nie wprowadził tak daleko idących gospodarczo działań" - wskazał.

Na pytanie, kiedy w Polsce może nastąpić szczyt zachorowań na COVID-19, odpowiedział, że jest to trudne do ustalenia.

"Oczywiście są modele rozwoju każdej epidemii, my taki model też robimy w Państwowym Zakładzie Higieny, bazując na populacji, wieku, rodzaju kontaktów, ale są takie działania, choćby legislacyjne, jak ograniczenie wychodzenia z domu, przemieszczania się, które w sposób ewidentny wpływają na krzywą wzrostu. Mam nadzieję, że te hipotetyczne modele, które mówią o tym, że jeżeli ograniczymy kontakty międzyludzkie o trzy czwarte, o 90 proc., to mamy szansę zmniejszyć liczbę chorych z dziesiątków tysięcy na tysiące i (zmniejszyć liczbę, PAP) zgonów w sposób istotny. To są działania, które musimy podejmować, niezależnie od przewidywań" - podkreślił.

"Jedyne działania naukowo potwierdzone to izolacja człowieka od człowieka" - dodał.

Od wtorku obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, poza sytuacjami, kiedy idziemy do pracy, sklepu, apteki czy wyprowadzamy psa, zakaz zgromadzeń i przemieszczania się więcej niż dwóch osób (obostrzenie nie dotyczy rodzin). W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. W dalszym ciągu obowiązują pozostałe ograniczenia - w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.