Szwajcaria nie pomoże szukać majątków rosyjskich oligarchów

Przed kilkoma dniami podczas obrad ministrów finansów grupy G7 w Tokio wystosowano do Szwajcarii zaproszenie do udziału w grupie operacyjnej zajmującej się poszukiwaniem ukrytych depozytów i kont bankowych rosyjskich oligarchów. Szwajcaria podziękowała za miły gest i odmówiła.

Według szacunków Swiss Bankers Association (Szwajcarskiego Stowarzyszenia Banków) aktywa rosyjskich oligarchów zdeponowane w bankach na terenie Szwajcarii przekraczają 200 miliardów franków szwajcarskich. Przy czym część z tych środków należy do spółek i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których właścicielami są Rosjanie.

Oficjalnie rząd szwajcarski po agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę przyłączył się do unijnych i amerykańskich sankcji, ale postanowienie dotyczy wyłącznie zamrożenia środków. Osoby będące właścicielami kont nie mogą dysponować zgromadzonym środkami, ale naliczane są odsetki, które trafiają na specjalne konta.

Podczas niedawnego spotkania w Tokio ministrów finansów państw grupy G7 (grupa ta zrzesza Francję, Japonię, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy i Kanadę) wystosowano apel do władz Szwajcarii proponując włączenie ekspertów z tego kraju do specjalnej grupy operacyjnej zajmującej się wyszukiwaniem ukrytych depozytów i kont bankowych rosyjskich oligarchów. Działania zostały zainicjowane w marcu 2022 roku, ale dotyczące one wyłącznie instytucji finansowych w Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz we Włoszech.

- Na poziomie technicznym państwa G7 i Szwajcaria współpracują bez problemów, ale Szwajcaria uważa, że obecnie nie ma powodu do bezpośredniego uczestnictwa w grupie zadaniowej - przekazało szwajcarskie ministerstwo finansów w specjalnym komunikacie.

W marcu 2023 roku rząd Szwajcarii uznał konfiskatę aktywów rosyjskich depozytariuszu w bankach i przekazanie ich Ukrainie na poczet reparacji za sprzeczną z konstytucją.

