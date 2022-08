Szwajcaria walczy z inflacją. To złe wieści dla frankowiczów

Szwajcaria zamierza ograniczyć inflację do 2 procent, pomaga jej w tym mocny frank. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) może we wrześniu podnieść stopy, co oznacza wzrost obciążeń dla spłacających kredyty frankowe w Polsce.

Prezes Narodowego Banku Centralnego Szwajcarii Thomas Jordan uważa, że obecny cel inflacyjny 2 procent jest nadal aktualny i mimo zakłóceń w globalnej gospodarce wyznacza cel polityki pieniężnej.

Inflacja konsumencka (CPI) w lipcu tego roku wyniosła 3,4 procent i była najwyższa od końca lat 90-tych.

Wysokie ceny energii elektrycznej i gazu mogą zdynamizować wzrost cen na przełomie roku.

W przeciwieństwie do innych banków centralnych Narodowy Bank Szwajcarii nie rezygnuje ze swojego strategicznego priorytetu w polityce monetarnej państwa, którym jest cel inflacyjny na poziomie 2 procent. Oczywiście pewna, niewielka tolerancja dla stopy inflacji jest konieczna bowiem gospodarka tego kraju, pomimo bardzo solidnych podstaw strukturalnych, w ogromnych stopniu uzależniona jest rynków globalnych. To eksport i usługi bankowe oraz inwestycje stanowią o wzroście gospodarczym, a nie wewnętrzna konsumpcja.

Ku ogólnemu zaskoczeniu inflacja konsumencka (CPI) w lipcu tego roku wyniosła 3,4 procent i była na identycznym poziomie , jak w czerwcu. Złożyło się na to kilka czynników, ale dwa miały zasadnicze znaczenie. W czerwcu SNB podjął bezprecedensową decyzję o podwyżce stóp o 50 punktów bazowych z - 0,75 do - 0,25 procent. W ciągu zaledwie kilku godzin po ogłoszeniu tej decyzji rynki finansowe pokazały, jaką moc i potencjał do dalszych wzrostów ma frank szwajcarski.

Czytaj także: Szwajcaria przystąpi do unijnego programu redukcji zużycia gazu

Waluta szwajcarska jest dziś notowana na poziomie 1,04 euro oraz 1,03 dolara amerykańskiego. Wyższy kurs delikatnie złagodził szoki cenowe surowców szczególnie ropy naftowej, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Druga sprawa to polityka prowadzona w państwach sąsiedzkich, dotycząca ograniczenia podatków i danin na paliwa i artykuły spożywcze. Szwajcarzy tankują we Francji, gdzie na stacjach paliwa płacą o 50 centymów mniej niż u siebie. W Niemczech i Austrii kupują artykuły spożywcze dużo tańsze niż u siebie. To hamuje wzrost cen na rynku wewnętrznym.

Niska inflacja to szwajcarski priorytet

- Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza definicja stabilności cen przeszła próbę czasu, nawet w trudnych okolicznościach ostatnich 15 lat. Stosunkowo wczesna i wyraźna zmiana kursu w odniesieniu do pojawiających się oznak inflacyjnych oraz nasze perspektywy na przyszłe, dalsze zaostrzenie w najbliższej przyszłości polityki pieniężnej miały na celu pełne zapewnienie średnioterminowej stabilności cen bez nadmiernego obciążania gospodarki - powiedział podczas niedawnego sympozjum prezesów banków centralnych w Jackson Hale w stanie Wyoming prezes SNB Thomas Jordan.

Czytaj także: Zmiany klimatyczne wymuszają zmianę granic państwowych

Dla posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich to podwójnie zła wiadomość. Z jednej strony zostaną obciążeni z tytułu wysokich stóp, a z drugiej można się spodziewać dalszego umocnienia się szwajcarskiej waluty. Według dzisiejszych notowań za jednego franka trzeba zapłacić 4,93 złotego. Wydaje się, że granica 5 złotych w ciągu najbliższych tygodni zostanie przekroczona.

Otwarte pozostaje pytanie, czy polskie banki w takiej sytuacji zdecydują się na ograniczenie marży, aby ulżyć frankowiczom.

Największym problemem, z którym Szwajcaria będzie się zmagać tej zimy, będą braki w zaopatrzeniu w gaz ziemny i energię elektryczną. W przypadku paliw sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że bardzo silną pozycję na lokalnym rynku ma azerski, państwowy koncern paliwowi SOCAR dysponujący siecią własnych stacji paliwowych. Trudno sobie wyobrazić, aby sam nie zapewnił sobie wystarczającej ilości ropy naftowej.

Ceny energii i gazu wpłyną na poziom inflacji

W przypadku gazu ziemnego sytuacja jest dużo bardzie skomplikowana bowiem w Szwajcarii praktycznie nie ma magazynów podziemnych, a zaopatrzenie odbywało się na bieżąco w ramach umów podpisanych z państwami ościennymi. Nie ma nawet krajowej sieci gazociągów bo ich budowa była kosztowna, a dodatkowo ekolodzy często skutecznie w referendach odrzucali takie projekty. Niemcy, Włochy, Francja i Austria same maja poważne problemy z zabezpieczeniem zapasów przed zimą i nie specjalnie chętnie chcą się dzielić.

Widząc, co się święci, Szwajcaria samodzielnie podjęła decyzję o samoograniczeniu od 1 sierpnia zużycia gazu ziemnego o 15 procent. W przypadku energii elektrycznej problemy mogą pojawić się w zimie gdy produkcja krajowa jest niewystarczająca, a konsumpcja z wykorzystaniem na cele grzewcze gwałtownie rośnie. Do tej pory braki uzupełniano energią z atomu we Francji i gazu w Niemczech. Niestety oba te kraje same borykają się z problemami.

Można odnieść wrażenie, że psychoza związana z niedoborami prądu i zbliżającym się sezonem grzewczym, jest wszechobecnym zjawiskiem. Minister odpowiedzialna za energetykę Simonetta Sommaruga przygotowuje kampanię na rzecz ograniczenia zużycia nośników energii. Już wiadomo o tym, że temperatura w obiektach użyteczności publicznej, szkołach zostanie obniżona do 19 stopni. Podobnie będzie w centrach handlowych, na lotniskach, w komunikacji miejskiej i pociągach. Pierwszy raz w historii wyłączono elektryczny zegar na budynku gdzie mieści się siedziba kolei federalnych SBB. W okresie przedświątecznym do minimum mają być ograniczone dekoracje, które o godzinie 23.00 będą wygaszane.

Rozpoczęto publiczną dyskusje dotyczącą wycofania się z decyzji o wstrzymaniu pracy 4 elektrowni atomowych do 2034 roku. Przygotowywane jest referendum w tej sprawie.

W zależności od tego, jakie będą ceny energii, gazu ziemnego, paliw możliwe są kolejne podwyższone odczyty poziomu inflacji. Czy będzie to skutkować podwyżkami stóp procentowych? Pewnie tak, patrząc bowiem na inne kraje, przestrzeń do takich ruchów jest wyjątkowo szeroka, a deklarowana determinacja SNB w realizacji przyjętych założeń polityki pieniężnej, wyjątkowo duża.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl