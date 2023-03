Szwajcarski bank centralny odnotował astronomiczną stratę. Tak źle jeszcze nie było

Schweizerische Nationalbank (Szwajcarski Bank Narodowy) poniósł w 2022 roku historycznie wysoką stratę na poziomie 132,5 miliarda franków szwajcarskich, wynika z komunikatu giełdowego. To oznacza, że nie wypłaci w tym roku dywidendy, która zwyczajowo zasilała budżet państwa.

Z powodu wstrząsów na międzynarodowych rynkach finansowych wywołanych agresją rosyjską na Ukrainę nastąpiły duże przeceny akcji i obligacji na światowych giełdach. Dla Szwajcarskiego Banku Narodowego oznaczało to konieczność zaksięgowania ogromnej straty, która za 2022 rok wyniosła około 132,5 miliardy franków szwajcarskich.

Wycena zagranicznych papierów wartościowych przyniosła stratę w wysokości 131,5 miliardów franków, szwajcarskie papiery dodatkowo przyniosły ujemny wynik w wysokości ponad 1 miliard franków. Jedynie wycena posiadanych zasobów złota wygenerowała zysk księgowy około 408 milionów franków szwajcarskich.

W minionym roku jedynie zgromadzone rezerwy przyniosły symboliczny zysk

W minimalnym stopniu do pogorszenia wyniku przyczyniły się różnice kursowe rezerw walutowych, które we wcześniejszych latach były w masowej skali wykorzystywane do stabilizacji kursu walutowego.

Przez ostatnich siedem lat NBC prowadził ultrakonserwatywną politykę pieniężną w celu ograniczenia dla gospodarki skutków przewartościowania franka. Stosowano w tym celu strategię ujemnych stóp procentowych, która uzupełniania była regularnymi interwencjami na rynku walutowym.

Wysoka inflacja sprawiła, że w Szwajcarii mamy dodatnie stopy procentowe

Jednak w obliczu wysokiej, jak na warunki szwajcarskie inflacji, która na koniec 2022 roku wyniosła 2,8 procent, nastąpiła zmiana nastawienia i przeprowadzono kilka podwyżek stóp procentowych. W grudniu minionego roku podstawowa stopa wyniosła 1 procent. Oznacza to, że bank zamiast zarabiać na depozytach, musi wypłacać odsetki, które dodatkowo obciążają jego wynik finansowy.

Dla porównania w 2021 roku zysk Schweizerische Nationalbanku wyniósł 26,3 miliarda franków, z czego do budżetu państwa i budżetów wszystkich kantonów wypłacono 6 miliardów franków w postaci dywidendy.

Za kilka dni będzie wiadomo, czy frankowicze będą płacić wyższe raty kredytów hipotecznych

Na 23 marca 2023 roku zaplanowano posiedzenie rady dyrektorów, która podejmie decyzję o poziomie stóp procentowych na kolejny kwartał.

