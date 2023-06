Szwarc z MF: jesteśmy na dobrej drodze, aby na jesieni tego roku zadeklarować zrealizowanie strategii

Strategia rozwoju rynku kapitałowego zawiera diagnozę wyzwań stojących przed naszym rynkiem kapitałowym i 90 działań, które stanowią odpowiedź na tę diagnozę. Jesteśmy na dobrej drodze, aby na jesieni tego roku zadeklarować zrealizowanie strategii - powiedziała PAP pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

"Strategia rozwoju rynku kapitałowego zawiera diagnozę wyzwań stojących przed naszym rynkiem kapitałowym i 90 działań, które stanowią odpowiedź na tę diagnozę. Została przyjęta przez rząd 2019 roku i od tego czasu jest realizowana. Wprawdzie po drodze przydarzył się Covid, była także zmiana na stanowisku pełnomocnika ds. strategii, więc z czystym sumieniem można powiedzieć, że strategia pełną parą realizowana jest od początku 2021 roku. Obecnie jesteśmy na dobrej drodze, aby na jesieni tego roku zadeklarować zrealizowanie strategii" - powiedziała PAP pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

Przyznała, że nie wszystkie z działań zapisanych w strategii zostaną zrealizowane.

"Coś, co wydawało się racjonalnym postulatem jeszcze w 2019 czy w 2018 roku, kiedy strategia powstawała, w 2023 takim racjonalnym działaniem nie jest. Na przykład, wykorzystanie technologii blockchain w rozliczeniach transakcji. Dziś wiemy, że ta technologia ma wiele zastosowań, ale nie jest game-changerem z punktu widzenia infrastruktury rynku kapitałowego. Poza tym jest kilka kwestii, w przypadku których ciężko jest jednoznacznie zaraportować ich realizację. Na przykład w strategii zapisaliśmy takie działanie jak +dbanie o stabilność i przewidywalność regulacji+. My jako Ministerstwo Finansów nieustannie się o to staramy" - powiedziała Katarzyna Szwarc. - "W przypadku niektórych propozycji określonych w strategii, koszt realizacji mógłby być znacznie wyższy od ewentualnych korzyści".

Jako przykład takiego działania Szwarc wskazała prowadzenie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego w pełni w języku angielskim.

"W tym zakresie współpracowaliśmy zarówno z naszymi urzędnikami, jak i z ministrem sprawiedliwości i okazało się, że wiązałyby się istotne problemy prawne. Przyjęcie takiego rozwiązania w szerokim zakresie mogłoby być niezgodne z konstytucją oraz z ustawą o języku polskim. Poza tym, przecież po zakończeniu postępowania na poziomie administracyjnym przez KNF istnieje możliwość odwołania do sądu, który to sąd proceduje po polsku. KNF i tak byłaby zatem zmuszona do prowadzenia dokumentacji w dwóch językach. Innym wyjściem byłoby umożliwienie postępowania przed sądem po angielsku, co z kolei wiązałoby się z koniecznością potężnych zmian w procedurze sądowej. Tymczasem, zagraniczne podmioty już dziś bez problemu komunikują się z Urzędem w języku angielskim na poziomie roboczym" - powiedziała pełnomocnik.

Wśród zapisanych w strategii i zrealizowanych działań wskazała m.in. regulację crowdfundingu.

"To zostało zrealizowane w zeszłym roku, na tej podstawie funkcjonują już platformy crowdfundingowe. Wdrożeniu pomogła m.in. konieczność implementacji przepisów europejskich na temat finansowania społecznościowego. W efekcie KNF dysponuje konkretnymi narzędziami do sprawowania nadzoru nad platformami i czuwania, aby było mniej nadużyć i manipulacji na tych platformach. Wedle mojej najlepszej wiedzy, to dobrze funkcjonuje" - powiedziała Katarzyna Szwarc.

Przyznała, że dostrzega problem braku zaufania inwestorów indywidualnych w stosunku do rynku kapitałowego. Wśród przyczyn wskazała dotykające rynek afery takie jak sprawa GetBack czy też problemy w wykorzystaniem informacji poufnych.

"W Polsce widoczne jest, że organy, które powinny przepisy egzekwować, nie do końca mają pełne zrozumienie wagi tych naruszeń. Między innymi dlatego w strategii rozwoju rynku kapitałowego pojawiły się zapisy, że konieczna jest edukacja sędziów i prokuratorów w tym zakresie oraz powołanie wyspecjalizowanego dla rynku kapitałowego sądu, który będzie w stanie zrozumieć wagę naruszania prawa dla wiarygodności rynku kapitałowego" - stwierdziła Szwarc.

Dodała, że resort finansów współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, Komisją Nadzoru Finansowego i Rzecznikiem Finansowym w kwestii edukacji przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

"Kilka tygodni temu przekazaliśmy proponowany przez nas program szkolenia z rynku kapitałowego, który ma być dodany do programu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Przygotowaliśmy także zarys sądu rynku kapitałowego. Oczywiście ten projekt trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczymy, że jak najszybciej zostanie zrealizowany" - powiedziała pełnomocnik.

Inną przyczyną nieufności w stosunku do rynku kapitałowego są złe doświadczenia konsumentów z instytucjami finansowymi.

"Nie starczyłoby mi palców, aby wyliczyć sytuacje z mojego otoczenia, kiedy bardzo wysokie opłaty w funduszach, często kompletnie nietransparentne, powodowały spadek zaufania do instytucji zbiorowego inwestowania. Od kilku lat obserwujemy niewielkie, ale systematyczne spadki tych opłat i to jest dobra wiadomość" - powiedziała Katarzyna Szwarc. - "Strategia rozwoju rynku kapitałowego zawiera 90 kosmetycznych działań, które - jeśli zostaną zrealizowane w całości - pozwolą naszemu rynkowi wspiąć się na wyższy poziom rozwoju. Jednak prawdziwa, fundamentalna zmiana wymaga raczej rozwoju mechanizmów zamiany oszczędności na inwestycje, które będą dla klientów jasne, transparentne i które będą budzić zaufanie konsumentów" - dodała.

Jako przykład rozwiązania, które budzi zaufanie klientów, wskazała Pracownicze Plany Kapitałowe. Oceniła, że jest to produkt, który "sam się broni".

"Pomimo ogromnego braku zaufania do tego typu funduszy, spowodowanego sytuacją z OFE, partycypacja rośnie z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Oczywiście, byłoby świetnie, gdyby ta partycypacja rosła szybciej, ale myślę, że to jest kwestia kilku lat. W tym produkcie są bardzo niskie opłaty za zarządzanie, nałożone ustawowo, są transparentne zasady, jest świadomość, że można te pieniądze w każdej chwili wycofać" - powiedziała Katarzyna Szwarc.

