Szwarc z MF: trwają prace nad zmianami przepisów dot. funduszy inwestycyjnych

Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących działania funduszy inwestycyjnych - mówiła Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego podczas wtorkowej dyskusji na XV Forum IZFiA.

Katarzyna Szwarc brała udział w dyskusji "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - jak stymulować dalszy wzrost?" w ramach XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Pytana o możliwe zmiany regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych, powiedziała, że uczestnicy rynku zgłaszają przede wszystkim problem tzw. gold-platingu. (Terminem tym określa się przy implementacji prawa unijnego wyjście przez ustawodawcę krajowego poza ramy dyrektywy poprzez wprowadzenie dodatkowych przepisów albo surowszych regulacji niż wymaga prawo unijne.)

"Podejmujemy aktywne działania, kilka miesięcy temu powstała grupa robocza przy udziale MF, KNF i uczestników rynku. Produktem prac tej grupy roboczej była cała lista, kilkadziesiąt stron uwag, przykładów gold-platingu, które my szczegółowo przeanalizowaliśmy. Zidentyfikowaliśmy te, które w naszej ocenie rzeczywiście są gold-platingiem i część z nich jest już realizowana w projektach ustaw, które są na ścieżce legislacyjnej" - opisywała Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Jako przykład wymieniła przepis, który zobowiązuje TFI do szczegółowego kontrolowania informacji przekazywanych przez dystrybutorów co do tego, w jaki sposób dystrybutor polepsza jakość usług, co uzasadnia wzrost opłat za dystrybucję. "To jest przykład nadmiarowych przepisów i my tutaj przyznajemy, że przepis ten powinien ulec pewnym znaczącym modyfikacjom" - powiedziała.

Katarzyna Szwarc podkreślała przy tym, że regulacje funduszy inwestycyjnych w Polsce są w dużej mierze pochodną regulacji europejskich: dyrektywy UCITS czy AIFMD. "Z uwag przekazywanych MF i z dialogu z uczestnikami rynku wynika, że to jest kierunek pożądany harmonizacja ułatwia konkurowanie na tym zharmonizowanym rynku europejskim" - zauważyła, apelując o angażowanie się w dialog na forum europejskim w momencie, gdy pojawiają się propozycje Komisji Europejskiej. "W ciągu miesiąca powinniśmy zobaczyć propozycje rewizji dyrektywy AIFMD. W ramach strategii rozwoju rynku kapitałowego my ten temat też podejmujemy. (...) Jutro odbywa się kolejne posiedzenie naszego zespołu roboczego ds. międzynarodowych, na którym będziemy o tym rozmawiać, o tych działaniach, które podejmujemy we współpracy z naszym stałym przedstawicielstwem, aby udostępniać te kanały" - powiedziała.

Uczestniczący w dyskusji szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podkreślał, iż ustawa o funduszach inwestycyjnych potrzebuje gruntownych zmian. "To jest dość obszerny dokument. On był tworzony przez bardzo wiele lat, doklejanych do niego było dużo przepisów i wiemy dzisiaj, że ta ustawa w codziennym użytkowaniu jest obiektywną przeszkodą w rozwoju pewnych produktów i ściągania tutaj inwestorów, którzy dużo chętniej idą do Luksemburga. I jesteśmy wtedy skazani na arbitraż, którego ja bym chciał uniknąć. Moim zdaniem całościowy przegląd regulacji po wielu latach jest też czymś normalnym" - powiedział.

Także wiceprezeska Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Izabela Olszewska zwracała uwagę, że obecne przepisy utrudniają ekspansję polskich funduszy inwestycyjnych za granicą.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl