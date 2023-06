Szwarc z MF: ustawa dot. zapewnienia rozwoju rynku finansowego - niezbędna do realizacji strategii rozwoju rynku kapitałowego

Projektowana nowelizacja dot. zapewnienia rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zmienia ponad 30 aktów prawnych. Jest kluczowa dla realizacji strategii rozwoju rynku kapitałowego – powiedziała PAP pełnomocnik MF ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

"Projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zmienia ponad 30 aktów prawnych i dotyczy naprawdę wielu obszarów szeroko rozumianego rynku finansowego, nie tylko kapitałowego, choć oczywiście przełoży się to również na funkcjonowanie rynku kapitałowego" - powiedziała PAP Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

Zaznaczyła, że do tej pory zostało już zmienionych wiele aktów prawnych w związku z realizacją strategii, ale przyznała, że projektowana ustawa zawiera największą jak do tej pory liczbę przepisów.

"Są to kwestie m.in. dotyczące regulacji ETF-ów (czyli funduszy, które składem portfela odwzorowują indeksy giełdowe - PAP), pożyczek papierów wartościowych, pilotażowy reżim dla platform kryptoaktywów, są kwestie dotyczące tzw. czynnego żalu w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, jest cały szereg drobnych zmian mających na celu usunięcie zidentyfikowanych przez uczestników rynku przypadków gold platingu (chodzi o zapisy ostrzejsze niż wynika np. z prawa unijnego - PAP)" - tłumaczyła Katarzyna Szwarc. "Jest tego dużo i jest to ustawa absolutnie kluczowa dla realizacji strategii" - dodała.

Rządowy projekt, który został przesłany do Sejmu zawiera także wiele zmian związanych z karami, jakie nakłada KNF. Chodzi m.in. o możliwość reagowania na zupełnie nowe problemy, jakie stanęły przed nadzorem.

"Jednym z nich - a jest to coś szczególnie dla mnie ważnego, bo widzę to codziennie - jest wykorzystywanie przez niektóre podmioty obecne na rynku faktu, że weszły one w jakąś interakcję z administracją. Przykładowo wykorzystują one fakt, że zostały zakwalifikowane do tzw. Innovation Hub lub wpisane do rejestru podmiotów obracających kryptowalutami. Te działania sprowadzają się jedynie do wpisania do bazy danych nazwy i adresu. Tymczasem podmioty te reklamują to jakby otrzymały jakąś licencję czy złoty stempel nadzoru. W efekcie klienci często nabierają się na wysoce spekulacyjne produkty czy też na oszustwa. Wprowadzamy więc przepisy, które umożliwią Komisji Nadzoru Finansowego zapobieganie takim sytuacjom nie tylko poprzez nakładanie kar, ale też przez domaganie się zaniechania takich działań" - powiedziała pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Dodała także, że w projektowanej ustawie zmienia się wysokość kar, które już obecnie KNF może nakładać na podmioty działające na rynku. Obecny poziom ewentualnej kary jest - jej zdaniem - po prostu zbyt niski.

"Kary, jakie obecnie KNF może w niektórych przypadkach nałożyć, są na tyle niskie, że stanowią zaledwie niewielki ułamek potencjalnego zysku, jaki można na danym nadużyciu osiągnąć. To z punktu widzenia nadzoru bardzo niezdrowa sytuacja, bo nawet nakładanie przez KNF kar nie powoduje odpowiedniej reakcji po stronie rynku" - dodała Katarzyna Szwarc.

Zaznaczyła, że w propozycjach rządu znalazły się zapisy, które mają ułatwić rozwój funduszy indeksowych, czyli ETF. Podmioty te w Polsce tworzone są w oparciu o przepisy dla funduszy zamkniętych, które nie są notowane na giełdzie.

"Ustawa zmienia dwie bardzo istotne kwestie, podnoszone przez środowisko dostawców tych funduszy na polskim rynku, które są przez nich uznawane za istotne bariery dla rozwoju tych funduszy. Pierwsza to konieczność corocznego odnowienia prospektu emisyjnego, druga to jest brak możliwości codziennej publikacji składu portfela. My to zmieniamy" - powiedziała pełnomocnik.

Szwarc dodała, że przed rynkiem oraz nadzorem stoi jeszcze konieczność podjęcia dialogu, aby dokonać takich zmian, żeby polskie ETFy zostały uznane za fundusze UCITS - wypełniające pewne minimalne standardy, funkcjonujące w UE.

"Bez tego polskie ETFy będą oczywiście mogły się dalej rozwijać na naszym rynku. Bardzo na to liczę, jednak potrzebujemy także, aby te fundusze mogły również wychodzić za granicę. Żeby to było możliwe, muszą być one rozpoznawane jako UCITS, bo inaczej po prostu będą produktem niezrozumiałym dla zagranicznych inwestorów. Liczę, że w najbliższym czasie uda się nam wrócić do tej dyskusji" - powiedziała Katarzyna Szwarc.

