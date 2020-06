Szwedzi chcieli inaczej walczyć z koronawirusem, przegrywają jak wszyscy

W przeciwieństwie do większości krajów świata, Szwecja nie zamknęła gospodarki na czas pandemii koronawirusa; większość firm działała bez zmian. Jednak gospodarka tego skandynawskiego kraju i tak zaczyna już odczuwać skutki COVID-19.

W marcu stanęła produkcja w niektórych największych szwedzkich firmach, takich jak Volvo czy Scania. Powodem nie był lockdown, ale problemy z łańcuchami dostaw.Zobacz też: Scania wstrzymuje produkcję w Europie Jak piszą cytowani przez thelocal.se ekonomiści z kopenhaskiego uniwersytetu, konsumpcja w Szwecji spadła między 11 marca i 5 kwietnia o niemal 25 proc. - Szwecja płaci za pandemię taką samą cenę jak Dania, mimo że nie zamroziła odgórnie gospodarki - komentują. Jak to możliwe? - Kiedy jesteśmy w trakcie głębokiego kryzysu, ludzie zaciągają hamulec bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy restauracje działają czy nie - powiedział szwedzkiemu dziennikowi "Helsingborgs Dagblad" jeden z duńskich naukowców Niels Johanesen.W połowie marca szwedzki rząd ogłosił plan wsparcia dla gospodarki w wysokości 32 miliardów dolarów.- Kiedy inne kraje ponownie otworzą się gospodarczo, zaczną praktycznie od zera. My nie. Ale w tej chwili nikt nie potrafi powiedzieć, czy nasza strategia była dobra. Może dowiemy się o tym za rok - mówi "Financial Times" szwedzki przedsiębiorca Micke Englund.