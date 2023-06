W Szwecji bank centralny Riksbank podjął decyzję o kolejnej, szóstej z rzędu podwyżce stóp procentowych, do poziomu 3,75 procent. Powodem jest zbyt wolny spadek inflacji, co może skutkować długim dochodzeniem do wyznaczonego celu inflacyjnego.

Szwedzki bank centralny Sveriges Riksbank ogłosił w komunikacie, że podjął decyzję o podwyżce głównej stopy procentowej o 0,25 punktów bazowych do poziomu 3,75 procent. Stało się tak za sprawą nadal utrzymującej się inflacji powyżej wyznaczonego celu. Obecny poziom inflacji jest najwyższy od prawie 15 lat.

"Już dokonane podwyżki stóp procentowych przez Riksbank przynoszą oczekiwany skutek, ale aby inflacja powróciła do celu 2 procent, w rozsądnych, przewidywalnych ramach czasowych, polityka pieniężna musi zostać jeszcze bardziej zaostrzona. Tylko wówczas jest szansa na jej szybkie zwalczenie" - czytamy w komunikacie prasowym szwedzkiego banku centralnego.

To już szósta, kolejna podwyżka stóp i zgodnie z zapowiedziami w tym roku można się spodziewać jeszcze jednej. Przyznać trzeba, że działanie szwedzkiego banku centralnego jest zdecydowane i nacechowane szybkim powrotem całej gospodarki do sytuacji, gdy ceny będą stabilne.

Odbywa się to kosztem wzrostu gospodarczego, który według szacunków w tym roku spadnie o 0,5 procent, ale dzięki zahamowaniu procesów inflacyjnych odbicie nastąpi stosunkowo szybko. Nawet już w 2024 roku.

W grudniu 2022 roku w Szwecji inflacja wyniosła 12,3 procent, co było najwyższym wskaźnikiem od ponad 30 lat. W kolejnych miesiącach, za sprawą ustabilizowania się cen energii i paliw, zaczęła spadać. W kwietniu tego roku inflacja była na poziomie 10,5 procent, a w maju spadła do 9,7 procent.

