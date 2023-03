Szydło dla "GPC" o zielonej energii: nie ma zgody na uzależnienie od Chin i zubożenie UE

To, co w tym momencie proponują unijni urzędnicy, doprowadzi do tego, że Europa zostanie uzależniona tym razem od Chin, a europejskie społeczeństwo zubożeje - powiedziała dla czwartkowego wydania "Gazety Polskiej Codziennie" była premier, europoseł PiS Beata Szydło.

Jak podkreśliła Szydło, napaść Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje obnażyły politykę energetyczną Unii Europejskiej. "Wyraźnie dziś widać, że dotychczas forsowane propozycje są złe" - oceniła.

Europoseł PiS zaznaczyła, że jest potrzeba inwestowania w zieloną energię, ale jednocześnie UE nie może się zamykać na inne źródła. Chodzi tu o energetykę jądrową, ale też górnictwo, jednak nowocześnie zmodernizowane. "Musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo energetyczne" - dodała.

"Walczymy o to, aby Polska była bezpieczna i cała Europa była bezpieczna. Energetyka musi być tak rozwijana, aby europejska gospodarka pozostała konkurencyjna. To, co w tym momencie proponują unijni urzędnicy, doprowadzi do tego, że Europa zostanie uzależniona tym razem od Chin, a europejskie społeczeństwo zubożeje. Dziś Europejczykom proponuje się bardzo drogie życie i nie ma na to naszej zgody" - powiedziała Szydło.

