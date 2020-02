Szymańska: Internet Rzeczy to nie jest kwestia przyszłości, to kwestia teraźniejszości

Internet Rzeczy to nie jest kwestia przyszłości, to kwestia teraźniejszości - mówiła we Wrocławiu Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Podkreśliła, że zastosowanie Internetu Rzeczy może ułatwiać życie mieszkańcom i przynieść oszczędności samorządom.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska uczestniczyła w czwartek w stolicy Dolnego Śląska w konferencji "Perspektywy dla rozwoju Internetu rzeczy - samorząd przyszłości", cyklu warsztatów dla samorządowców oraz lokalnych firm.

"W ramach tego cyklu spotykamy się z samorządowcami, z przedstawicielami przedsiębiorstw w różnych województwach na terenie kraju, po to, żeby przybliżyć im informacje na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych, po to, żeby przeprowadzać badania, rozwijać firmy, rozwijać Internet Rzeczy i żeby te rozwiązania w praktyce wdrażać" - mówiła Szymańska.

Wyjaśniając pojęcie Internetu Rzeczy wskazała, że jest to po prostu możliwość współpracy urządzeń, przy pomocy internetu i odpowiednich aplikacji. "Urządzenia komunikują się ze sobą, współpracują. Często korzystamy z tych rozwiązań na co dzień w ogóle się nad tym nie zastanawiając, ale jeżeli np. włączamy komputer i mamy bezprzewodową podłączoną drukarkę to to też jest Internet Rzeczy. Za pośrednictwem Internetu Rzeczy kupujemy też bilety w komunikacji miejskiej" - zauważyła.

Szymańska podkreśliła, że zastosowanie Internetu Rzeczy może zarówno ułatwiać życie mieszkańcom, jak i przynosić znaczące oszczędności samorządom. Jak mówiła, samorządy mogą pozyskiwać środki, by wdrażać u siebie już konkretne rozwiązania. Jako przykłady takich rozwiązań podała automatyczne odczytywanie liczników zużycia wody, zapalanie się zielonych świateł, wtedy kiedy spóźniony autobus komunikacji miejskiej dojeżdża do skrzyżowania, czy pojemniki na odpady, które sygnalizują poziom ich wypełniania.

"To wszystko daje oszczędności. Z jednej strony pokazujemy przykłady, jak praktycznie Internet Rzeczy można wykorzystać, a z drugiej strony, jak pozyskiwać środki na badania i rozwój i na wdrażanie tych rozwiązań" - dodała.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP podkreśliła, że Internet Rzeczy to nie jest kwestia przyszłości, ale teraźniejszości. "To się dzieje tu i teraz. Ponieważ jesteśmy społeczeństwem świetnie do tego przygotowanym, bo mamy bardzo dobrze przygotowanych ludzi, mamy najlepiej w Europie rozwiniętą bankowość internetową, więc także doświadczenie w stosowaniu jako użytkownicy Internetu Rzeczy, myślę, że mamy bardzo duży potencjał, a poprzez pokazanie finansowania chcemy jeszcze zwiększać możliwości" - tłumaczyła Szymańska.

Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz zwrócił uwagę, że Internet Rzeczy jest dzisiaj nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. "Jest również nieodłącznym elementem rewolucji 4.0., która dzieje się dynamicznie teraz na świecie. Naszym celem i chęcią państwa polskiego jest to, aby w tej rewolucji wziąć czynny udział, nie tylko jako jeden z wielu elementów tej rewolucji, ale również jako partner dla strategicznych państw i firm na świecie, które technologie Internetu Rzeczy rozwijają" - mówił.

Przypomniał, że w nowej perspektywie finansowej UE na działania w zakresie cyfryzacji będzie przeznaczona kwota w wysokości około 60 mld zł. "Chcemy wspomóc samorządy, a także prywatne firmy, aby były w stanie skutecznie pozyskiwać te środki i realizować projekty w ramach cyfryzacji, czy rozwoju Internetu Rzeczy. Chcemy, aby Polska stała się liderem cyfryzacji na świecie" - dodał Andruszkiewicz.

W trakcie organizowanych w całym kraju wydarzeń jego uczestnicy rozmawiają m.in. o projektach z zakresu internetu rzeczy oraz o innych nowoczesnych technologiach, które przyczyniają się do usprawniania obsługi obywateli, poprawiają efektywność zarządzania i przyczyniają się m.in. do oszczędności energii. Wydarzenie jest też okazją do prezentacji możliwości pozyskania finansowania innowacyjnych projektów w ramach transformacji cyfrowej w Polsce.

Konferencja we Wrocławiu jest kolejną z cyklu dziesięciu konferencji regionalnych poświęconych internetowi rzeczy. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.