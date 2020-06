Szymański: Negocjacje nad budżetem unijnym będą najtrudniejsze w historii UE

Projekt funduszu odbudowy daje nowe otwarcie w negocjacjach dotyczących wieloletniego budżetu UE. Negocjacje jednak pozostają najtrudniejsze w historii UE - uważa minister ds. europejskich Konrad Szymański. Polska przed szczytem UE w tej sprawie podkreśla, że fundusz musi być dostępny dla gospodarek Europy Środkowej.

Szefowie państw i rządów będą dyskutować nad pakietem, na który składa się wynoszący ponad bilion euro budżet UE na lata 2021-2027 oraz dodatkowo 750 mld euro w pożyczkach i grantach na odbudowę po koronakryzysie.

Negocjacje jednak pozostają najtrudniejsze w historii UE, ponieważ nigdy interesy państw nie były tak sprzeczne - powiedział Szymański.

Jego zdaniem kraje, które odrzucają ambitne działania antykryzysowe nie doceniają, że koszty braku reakcji UE na kryzys będą nieporównywalne wyższe niż narodowe wkłady do budżetu UE.

Pierwotny projekt wieloletnich ram finansowych, który został zaprezentowany jeszcze w 2018 roku, okazał się bardzo trudny do zaakceptowania przez unijne stolice. Szczyt w lutym w tej sprawie, jeszcze przed pandemią Covid-19, zakończył się fiaskiem. Obecny projekt budżetu oparty jest o lutową propozycję kompromisu, ale z dodatkowym elementem środków na ożywienie gospodarcze.

