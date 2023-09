Szymon Hołownia: trzeba deeskalować konflikt pomiędzy Polską a Ukrainą

Niektóre wypowiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego są krzywdzące i nie powinny mieć miejsca. To co jest dzisiaj podstawowym interesem Polski to deeskalacja konfliktu pomiędzy Polską a Ukrainą - powiedział w piątek w Radiu Zet lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Ukraina jest w trudnej sytuacji, bo ma wojnę, na której giną ludzie, natomiast doszło do eskalacji, do której nie powinno dojść" - ocenił lider Polski 2050. Jego zdaniem trzeba deeskalować konflikt pomiędzy Polską a Ukrainą. "Obserwując to, co dzisiaj dzieje się między Polską a Ukrainą cieszy się jeden człowiek i to jest Wladimir Putin" - zaznaczył Hołownia.

Zastrzegł, że Polska ma twarde argumenty i musi bronić swojego rynku rolnego. "Prezydent Zełenski na pewno powinien nieco powściągnąć się w słowach. Niektóre jego wypowiedzi są krzywdzące i nie powinny mieć miejsca, tam się nakręcają jakieś emocje" - ocenił Hołownia.

Dodał jednak, że i ze strony Polski nie powinny padać niektóre określenia, jak np. wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą uzbrajania Ukrainy, którą później tłumaczył prezydent Andrzej Duda.

"Ludzie, zrozumcie jedną podstawową rzecz. My wspieramy Ukrainę nie po to, by Ukraińcy pisali o nas miłe rzeczy na Facebooku. Wspieramy Ukrainę dlatego, żeby Polska była bezpieczna, bo bezpieczna Ukraina, na której pokona się Putina, to Polska, na której nie będzie trzeba tego robić" - podkreślił Hołownia.