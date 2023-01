T-Mobile: podejmiemy współpracę z UOKiK, by poprawić komunikację oferty „1200 GB za darmo przez rok”

Otrzymaliśmy setki pozytywnych sygnałów od klientów na temat samej oferty "1200 GB za darmo przez rok", ale jeśli w ocenie UOKiK komunikacja oferty była niewystarczająca, jesteśmy gotowi ją poprawić - oświadczyła spółka T-Mobile Polska.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Hasło "1200 GB za darmo na rok", jakim sieć reklamuje swoją promocję na internet, może wprowadzać w błąd - podał w poniedziałek Urząd. Zwrócono uwagę, iż w rzeczywistości przekazywane są pakiety internetowe 100 GB co miesiąc, maksymalnie przez 12 miesięcy, o ile konsument odnawia cyklicznie opłatę o wysokości przynajmniej 35 zł.

T-Mobile Polska wydało oświadczenie, zgodnie z którym oferta "1200 GB za darmo za rok" zyskała szerokie zainteresowanie klientów oraz konkurencji, "która uznała, że podobne oferty powinny znaleźć się również w ich portfolio". Dodano, że oferta powstała w zgodzie z mechaniką właściwą dla usług na kartę, które wymagają posiadania aktywnego konta lub pakietu w celu korzystania z bonusów, co "najczęściej oznacza konieczność comiesięcznych doładowań".

Spółka przekazała, że na przestrzeni blisko rocznej obecności oferty otrzymała "setki pozytywnych sygnałów od klientów na temat samej oferty" i kilka zgłoszeń związanych z jej komunikacją. Jednak jeśli w ocenie UOKiK komunikacja nie była wystarczająco jasna, spółka jest gotowa ją poprawić - podkreślono.

"W najbliższych dniach przekażemy UOKiK-owi materiały związane z promowaniem oferty i będziemy współpracować z urzędem, by poprawić komunikację oferty na taką, która nie pozostawia wątpliwości co do jej warunków" - ogłosiło T-Mobile. Dodano, że bez względu na zmiany w komunikacji, oferta "1200 GB" pozostanie co najmniej tak samo atrakcyjna jak ta, z której obecnie korzystają użytkownicy.

