Ta branża nie odczuła skutków pandemii. Wzrost produkcji o 3 procent

Branża AGD w Polsce nie odczuła skutków pandemii. W 2020 r. wyprodukowano 30 mln urządzeń. To 3 proc. więcej niż w roku 2019. W tym sektorze przemysłu w 35 fabrykach w kraju pracuje ponad 30 tys. osób.

Jak zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda pdczas III Kongresuu AGD, sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19 dla wielu branż była okresem wyzwań, ale sektor AGD przekuł ją w sukces.

"Pandemia pokazała, że trzeba szybko reagować na to, co dzieje się w biznesie i w przypadku branży AGD widać, że ten czas był dobry. Pomimo nawet kilkunastodniowego przestoju w produkcji okazało się, że można zwiększyć ją w skali roku. Rok 2020 był rokiem dodatnim, jeśli chodzi o produkcję AGD w Polsce. To 3 procent wzrostu, co przekłada się na skalę urządzeń liczoną w milionach" - powiedział.

Dodał, że zwiększona produkcja sprzętu wynikała z remontów mieszkań w czasie lockdownu i związanej z nimi wymiany urządzeń. "Efekt był taki, że producenci odpowiedzieli na ten zwiększony popyt, zwiększając produkcję" - wskazał Buda.

Wiceminister rozwoju i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak podkreślił, że Polska jest europejskim liderem pod względem produkcji AGD. "To bardzo ważne ogniwo polskiej gospodarki" - zaznaczył.

Globalne firmy z tego sektora posiadają w Polsce 35 fabryk, z których w 2020 r. wyjechało 30 mln sztuk sprzętu, z czego 24 mln to duże AGD. To 3 proc. więcej niż w roku 2019. Stanowi to też ok. 35 proc urządzeń dużego AGD produkowanych w całej Unii, co oznacza, że Polska umocniła się na pozycji lidera w produkcji AGD. Co druga pralka, zmywarka lub suszarka do ubrań wyprodukowana w UE pochodzi z Polski. Fabryki w kraju zatrudniają bezpośrednio przeszło 30 tys. pracowników, a pośrednio ponad 100 tys.

Prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Konrad Pokutycki przyznał, że rozwój AGD w Polsce to już nie tylko kolejne zakłady produkcyjne, ale również centra badawczo-rozwojowe, inwestycje w laboratoria i innowacje. "Dziś spotkaliśmy się, by podyskutować jak dalej skutecznie rozwijać branżę AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i w całej Polsce. Jak dalej inwestować, jak przeciwstawić się Covid-19. W kolejnym dniu zaplanowaliśmy spotkania z dostawcami materiałów do produkcji" - zapowiedział.

Dodał, że dane z 2021 r. pokazują, że nadal trwa duży popyt na wyroby AGD w związku z czym spodziewa się utrzymania wysokiego poziomu produkcji. "Jestem przekonany, że nasza branża, jak i wiele branż pokrewnych zakończy ten rok dobrze. Jest szansa, że pod względem produkcji pobijemy ubiegły rok" - ocenił Pokutycki.

Przedstawiciele sektora AGD wskazali, że obecnie ich największym problem jest brak pracowników.



"Aspekt braku pracowników na rynku w Polsce jest bardzo widoczny. Robimy wszystko, żeby zrekrutować jak największą liczbę osób, zachęcić bezrobotnych i wyciągnąć ich z niebytu pracy. Ściągamy też pracowników z zagranicy, bo bez tego dużego wsparcia niektóre linie produkcyjne nie mogłyby działać tak wydajnie" - tłumaczyła Iwona Szmitkowska z Work Service SA.

Gospodarz dwudniowego spotkania prezes ŁSSE Marek Michalik, wyjaśnił, że temat kongresu "Nowy Klimat" ma zwrócić uwagę na podejmowane przez branżę AGD działania związane z ochroną środowiska.

"To naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie, że wśród licznych odpadów, które widzimy dookoła nie ma odpadów AGD. To zasługa tego, że proces od opadu do surowca działa coraz szczelniej" - podkreślił.



Kongres, organizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną (ŁSSE) i APPLiA Związek Pracodawców AGD, to największe biznesowe spotkanie branży AGD w Europie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl