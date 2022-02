Ta branża z pandemicznych kolan wstanie ostatnia

Trwająca od marca 2020 roku pandemia koronawirusa wyjątkowo mocno dotknęła branżę spotkań, hotelarską i gastronomiczną. Lockdown, odwołanie (lub przesunięcie) zaplanowanych wydarzeń, surowe obostrzenia sanitarne – mocno przełożyły się na wyniki finansowe inwestorów i właścicieli biznesów. O wyzwaniach, jakie stoją przed branżą, rozmawiali uczestnicy sesji „Pytania o przyszłość regionu. Turystyka, hotele, MICE” zorganizowanej w ramach Property Forum Śląsk.

MICE liczy straty

Odpływ pracowników + podwyżki = wzrost cen





Wojciech Kuśpik, moderator sesji i prezes PTWP, zaznaczał, że wzrost cen, z jakimi będziemy mieli niewątpliwie do czynienia, nie ma jednej przyczyny - ni echodzi tylko o inflację.



– Wzrosty niewątpliwie będą na zdecydowanie wyższym poziomie niż inflacja. Tu ogromną rolę odgrywać będą podwyżki cen energii, ciepła, wody czy odpadów. Dodajmy do tego wzrost płacy minimalnej, zmiany jakie przyniósł Polski Ład. To są złe impulsy dla całej branży! Branża MICE to sektor, który przez praktycznie 18 miesięcy był w lockdownie... Mieliśmy do czynienia bądź to z całkowitym zakazem, bądź z restrykcyjnymi obostrzeniami. To jednak nie sprawiło, że nasze koszta stały się mniejsze – charakteryzował nadal trudną sytuację branży szef Grupy PTWP.



– Na ten rok patrzyliśmy z optymizmem. Pierwsze miesiące dają nam się mocno we znaki, mamy bardzo duże spadki w rezerwacjach. Wyczekujemy poprawy sytuacji, powrotu wydarzeń od kwietnia. Dużo jest zaplanowanych imprez w kalendarzu miejskim i mamy nadzieję, że one się odbędą w zaplanowanej liczbie i z zaplanowaną grupą gości – dodaje.W przedpandemicznych czasach katowickie hotele podkreślały, że blisko 50 proc. ich dochodów to przychody bezpośrednio związane z działaniem branży MICE. Organizowane w Katowicach i okolicach duże festiwale, targi i kongresy, a także coraz atrakcyjniejsza oferta turystyczna przekładały się na obłożenie hoteli.– Rok 2020 jest czasem, o którym każdy chce zapomnieć... – mówił podczas sesji prezes PTWP Event Center Marcin Stolarz. – Liczba wydarzeń, które odbywały się w Spodku i MCK spadła o 80 proc. w stosunku do roku 2019. Rok 2021 to de facto "wyłączenie" pierwszej połowy roku. Wrzesień to był moment, w którym wykorzystywano "okienko" i organizowano wydarzenia, często przenosząc je np. z grudnia na wcześnijeszy termin – dodaje.Pierwszy kwartał 2022 roku to także odwołania i zmiana daty wydarzeń na inne terminy, co również komplikuje sytuację w branży.– Pierwszy kwartał możemy uznać za stracony. Liczymy, że większość spotkań uda się przenieść. Jeśli ta fala przejdzie i uda nam się jako społeczeństwo uodpornić, to pozostałe miesiące mogą być lepsze. Czekamy wszyscy na rozwój sytuacji – dodaje Stolarz. – Te dwa lata nauczyły nas współpracy i elastyczności w negocjowaniu warunków, zmianie terminów.Krystyna Gołąbek, właściciel firmy Business Service Galop oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, również akcentuje, że rok 2020 był zaskoczeniem dla wszystkich.– W 2020 po raz pierwszy wyłączyłam w firmie telefony. Wszyscy chcieli od nas odpowiedzi na pytania co teraz, jak sobie poradzimy, jaki mamy plan... Nie byliśmy w stanie poradzić sobie z tym w ciągu doby czy tygodnia. To bardzo trudny czas pracy administracyjnej, koncepcyjnej – wyjaśnia.Jak dodawała, wiele imprez planowanych na rok 2021 zostało przez organizatorów przeniesionych na rok 2023. To wszystko przełożyło się na 70-procentowy spadek obrotów jej firmy.– Duże wydarzenia z powodu zachowania ciągłości relacji, merytoryki odbywają się w wersji online. W "okienkach" pandemicznych staraliśmy się przekonać naszych klientów do organizacji wydarzeń hybrydowych. Niestety, niepewność sytuacji sprawiała, że klienci albo decydowali się imprezę przenieść na inny termin, albo postawić na online – dodaje Gołąbek.Przeczytaj: Skalę zapaści tej branży poznamy najwcześniej w 2023 roku Jaki będzie rok 2022? Nadal nie wiadomo – przed branżą bowiem sporo wyzwań. Mimo wypracowanych scenariuszy działania w sytuacjach kryzysowych, nadal sporym wyzwaniem są obostrzenia dotyczące podróży lub zawodowe.Ireneusz Węgłowski zauważa, że „trzęsienie ziemi”, z jakim branża miała do czynienia w roku 2020, skutkuje stałym odpływem pracowników.– Ponad 50 proc. pracowników odeszło z branży - z różnych powodów. Zostali zwolnieni, postanowili sami odejść. W związku z tym mamy do czynienia z ogromną luką kadrową – wyjaśnia Węgłowski. – Dodajmy do tego wzrost kosztów, przede wszystkim energii czy wynagrodzeń. To wszystko zmusiło hotele do podniesienia cenI - jak wyjaśnia, - podwyżki cen w porównaniu do roku 2019 kształtują się w okolicach 15-20 proc.– Należy się spodziewać, że te ceny będą w najbliższym czasie nadal rosły. Hotele nie mogą zrekompensować wzrostu cen wyższym popytem i będą podwyższały ceny, by osiągnąć równowagę lub wyjść na mały plus – zaznacza.Rosnące koszty to także wyzwanie dla branży MICE.– Dotknęla nas ponad 70-procentowa podwyżkia za prąd.... W dobrych miesiącach koszty utrzymania naszych obiektów to kwota około 200 tys. zł za prąd. Można zatem sobie wyobrazić, ile my musimy się napracować, by pokryć te dodatkowe koszty... Będzie się to oczywiście niestety wiązało z podwyżkami. Oczywiście staramy się gdzie tylko to możliwe szukać możliwości optymalizacji energetycznej, ale ta spirala inflacyjna będzie jedną z przeszkód – dodaje prezes PTWP Event Center, spółki zarządzającej Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym.Rosnące ceny to także wyzwanie organizacyjne.– Działam przede wszystkim w branży medycznej. Tu w specyficzny sposób planuje się wydarzenia. Nie mamy budżetów, którymi możemy z góry realizować wydarzenie: zwykle owe budżety musimy sami założyć i później dążyć, by one były dla nas osiągalne. Jestem w przededniu podpisania kontraktu na wydarzenie w 2023 roku. A wszystkie oferty podwykonawców na dziś mają klauzulę ważności w okresie miesiąca, co najwyżej trzech – wskazuje Krystyna Gołąbek.