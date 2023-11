Ta firma wypracowała zysk nie mając przychodów

Spółka Synerga Fund nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2023 roku. Wynikało to głównie z przeszacowania wartości posiadanego pakietu akcji spółki gamingowej All in! Games.

W III kwartale 2023 roku spółka nie uzyskała przychodów ze sprzedaży, za to odnotowała zysk netto w wysokości 764,2 tys. zł, wynikający głównie z przeszacowania wartości posiadanego pakietu akcji All in! Games. Stan kapitałów własnych na koniec III kwartału 2023 roku wyniósł 2 616 940 zł - czytamy w raporcie spółki.

Przychody netto ze sprzedaży za pierwsze III kwartały 2023 roku wyniosły 185 tys. zł i były wyższe o 23 proc. wyższe niż w tym samym okresie w 2022 roku, kiedy wyniosły 150 tys.

Strata ze sprzedaży zmniejszyła się o 47 proc. 21 tys. w III kwartale 2022 roku do 11 tys. w tym samym okresie br. Jednak, w ujęciu narastającym za III kwartały 2023 roku uzyskano zysk 87 tys. zł w porównaniu z tym samym okresem rok wcześnie, kiedy to spółka odnotowała stratę w wysokości 143 tys.

Przychody finansowe w wysokości 987 tys.zł wynikały z aktualizacji wartości aktywów finansowych.

Obecnie spółka prowadzi działalność w segmencie inwestycji o charakterze private equity i venture capital w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Początki funkcjonowania Synerga Fund sięgają roku 2010. Była to wówczas działalność skupiona głównie wokół sportu. W między czasie zmieniono nazwę, a w czerwcu 2011 roku. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

Struktura akcjonariatu spółki Synerga Fund wygląda następująco: 33,2 proc. udziałów należy do Januarego Ciszewskiego (wraz z JR Holding ASI S.A.), 7,03 proc. do Artura Górskiego. Pozostali akcjonariusze, posiadają mniej niż 5 proc. udziałów w spółce.