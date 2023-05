Ta firma zarabia coraz więcej na śledzeniu naszych zachowań w internecie

Cloud Technologies, polska firma specjalizująca się w reklamie internetowej, zwiększa przychody ze sprzedaży i zyski.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku wyniosły niemal 14 mln zł, tymczasem rok temu – w tym samym okresie – było to nieco ponad 10 mln zł. EBITDA grupy kapitałowej, czyli wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, w okresie od stycznia do marca tego roku wyniósł 5,7 mln zł, gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 4,5 mln zł.

Zysk netto Cloud Technologies w pierwszym kwartale wyniósł 2,4 mln zł, wobec 2,2 mln zł rok temu.

Grupa Cloud Technologies obejmuje sześć spółek. Jej podstawową działalność stanowi sprzedaż danych o zachowaniach użytkowników internetu oraz dostęp do technologii. Sprzedaż danych jest kierowana głównie do zagranicznych dystrybutorów, tj. podmiotów zajmujących się nabywaniem lub odsprzedażą wysokiej jakości danych o zachowaniach użytkowników sieci.

W ramach sprzedaży grupa udostępnia swoim zagranicznym kontrahentom odpowiednio posegmentowane, na przykład według zainteresowań, czy intencji zakupowych, profile użytkowników sieci. Odbiorcami końcowymi danych są przeważnie podmioty pochodzące z branży marketingu internetowego i wykorzystujące dane do lepszego profilowania kampanii marketingowych.

Jak podkreśla spółka, sezonowość działalności w przypadku sprzedaży danych jest zgodna z sezonowością całego rynku reklamy internetowej, charakteryzującej się m.in. relatywnie mniejszym poziomem przychodów w miesiącach styczeń-marzec, za to większym poziomem sprzedaży w okresie kwiecień-czerwiec oraz najwyższym poziomem sprzedaży w okresie październik-grudzień.

Największymi udziałowcami są: Piotr Prajsnar - 28,74 proc., Perpetum 10 FIZ AN - 28,29 proc., Oktawian Oźminkowski - 5,18 proc. oraz Cloud Technologies S.A. 8 - 8,38 proc.

