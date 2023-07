Ta nowelizacja przyniesie dodatkowe dochody do budżetu

- Nowelizacja Prawa Pogrzebowego przyniesie budżetowi państwa zwiększenie wpływów zarówno z VAT, jak i PIT, poprzez ograniczenie szarej strefy - uważa Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Nowe przepisy wprowadzą konkurencję pomiędzy podmiotami działającymi na rynku usług pogrzebowych.

Ważnym jest, aby część naszych obowiązków związanych z pogrzebem przejęła profesjonalna firma dająca gwarancję nie tylko jakości, ale i o odpowiedniej empatii.

Projekt nowelizacji Prawa Pogrzebowego jest już gotowy i czeka tylko na decyzję premiera Mateusza Morawieckiego.

Branża funeralna czeka na nowe przepisy Prawa Pogrzebowego, choć przez podwyższenie standardów ma ono zaostrzyć także wymagania dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorców z tego sektora działalności.

Wymagania będą bardziej restrykcyjne, a nowe przepisy zwiększą wpływy z podatków i ograniczą szarą strefę w branży pogrzebowej

Związane są one m.in. ze znacznie bardziej niż dziś restrykcyjnymi zasadami przechowywania i transportu zwłok, ich kremacji, jak również zatrudnienia w firmach pogrzebowych.

- Nowelizacja Prawa Pogrzebowego przyniesie budżetowi państwa zwiększenie wpływów zarówno z VAT, jak i PIT, poprzez ograniczenie szarej strefy - uważa Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Jej przedstawiciele (m.in. z należącej do niej Polskiej Izby Branży Pogrzebowej) brali udział w pracach nad projektem znowelizowanych ustaw, które składają się na Prawo Pogrzebowe.

Z przedstawianych wcześniej kalkulacji wynika bowiem, że budżet państwa uzyskać może aż do 2 miliardów złotych dodatkowych wpływów. Jak wskazywała należąca do FPP Polska Izba Branży Pogrzebowej, projekt nowelizacji powinien w tym celu zawierać precyzyjne regulacje dotyczące zatrudnienia w funeralnych przedsiębiorstwach. Skutki ich wprowadzenia w życie powinny być wyraźnie odczuwalne, i to zarówno przez świadczące usługi pogrzebowe podmioty, jak i przez ich klientów.

- Wprowadzą zdrową konkurencję pomiędzy podmiotami działającymi na rynku usług pogrzebowych. Poprawią warunki pracy osób zatrudnionych w branży, a także jakość świadczonych usług. Należy pamiętać, że Prawo Pogrzebowe funkcjonuje od 1959, a w tym czasie w usługach związanych pochówkiem zmarłych nastąpiły wprost rewolucyjne zmiany – przypomina Marek Kowalski.

Nowelizacja Prawa Pogrzebowego na ostatnim etapie rządowym: stare przepisy do wymiany, i to pierwszy raz od wieku

Wiele przepisów składających się na Prawo Pogrzebowe obowiązuje nawet jeszcze dłużej, bo prawie 100 lat. Weszły one w życie bowiem w dwudziestoleciu międzywojennym. Oczekiwana nowelizacja stanie się od tamtej pory największą i najbardziej kompleksową ze wszystkich aktów prawnych normujących procedurę pochówku. Jakie nadzieje wiąże z tym sama Federacja Przedsiębiorców Polskich?

- Myślę, że nie tylko Federacja, ale wszyscy Polacy. Śmierć osoby bliskiej zawsze jest dla nas trudnym przeżyciem i dlatego ważnym jest, aby część naszych obowiązków związanych z pogrzebem przejęła profesjonalna firma dająca gwarancję nie tylko jakości, ale i o odpowiedniej empatii - zaznacza prezes FPP. Zawraca też uwagę, że prace nad nowelizacją są już na ostatnim etapie rządowym.

- Projekt jest przygotowany przez biuro pełnomocnika przy KPRM i czeka tylko na decyzję premiera Mateusza Morawieckiego - podsumowuje Marek Kowalski.

Przedsiębiorcy z branży pogrzebowej, a więc około 4 i pół tysiąca podmiotów, mają nadzieję, że nowe Prawo Pogrzebowe zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl