Ta usługa jest receptą dla firm tracących płynność

Aby uzyskać środki finansowe w ramach usługi faktoringu, przedsiębiorcy spełnić muszą określone warunki - m.in. dokonać cesji z faktorem. Coraz częściej jednak pewną część pieniędzy mogą otrzymać wcześniej.

Skrócenie czasu uruchomienia finansowania stanowić może odpowiedź na obecną sytuację, w jakiej znajduje się wielu polskich przedsiębiorców, którym grozi utrata płynności finansowej.

Czas otrzymania przelewu jest wydłużony ze względu na konieczność oczekiwania na zatwierdzenie cesji wierzytelności lub potwierdzenie faktury przez jej odbiorcę - zauważa Łukasz Ramczewski z PragmaGO.

Zdaniem Dariusza Stecia z Polskiego Związku Faktorów, gotówka może być dostępna już godzinę po dokonaniu cesji, nie później niż 24 godziny od przesłania faktury.

Udzielające finansowania w formie faktoringu podmioty mają obecnie często do czynienia z firmami, które borykać się muszą z coraz poważniejszymi przeszkodami.

- Sytuacja makroekonomiczna dla polskich przedsiębiorców jest trudna - wskazuje Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO, która zajmuje się finansowaniem głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Przytacza on dane, które uzasadniają jego pogląd. - Rekordowo niski poziom inwestycji w PKB (ok. 15 proc.), rosnące ceny energii, inflacja i wzrost kosztów pracowniczych powodują, że coraz więcej firm traci płynność finansową - odnotowuje.

Potrzeba szybkiego dostępu do kapitału dla przedsiębiorców

Przypomina jednocześnie, że przedsiębiorcy potrzebują szybkiego dostępu do kapitału obrotowego. - W łatwy i wygodny sposób można go pozyskać na rynku pozabankowym, który oferuje zarówno pożyczki online, jak i faktoring - stwierdza.

Zauważa jednocześnie, że faktoring w ostatnim czasie szczególnie zyskuje na popularności (rynek faktoringu w Polsce odnotował wzrost na poziomie 30 proc. w 2022 roku). - Widzimy, że firmy decydujące się na wejście w tę usługę, oczekują przede wszystkim szybkiego przelewu na konto. W PragmaGO stworzyliśmy faktoring, w którym przedsiębiorca otrzymuje część kwoty z faktury w dniu podpisania umowy, bez oczekiwania aż odbiorca podpisze dokument cesji - mówi Boduszek. Ma to, jak uważa, świadczyć o maksymalnym przyspieszeniu finansowania, co ma pomóc klientom w poradzeniu sobie z trudnym otoczeniem i przetrwaniu na rynku.

Aby otrzymać takie finansowanie, należy spełnić określone wymagania

- Przedsiębiorca, chcąc uzyskać finansowanie w formie faktoringu, zawiera umowę faktoringową regulującą szczegółowe warunki współpracy. Określa ona najważniejsze szczegóły, takie jak: limity finansowania, wysokość zaliczki, ceny i opłaty etc. - wymienia Dariusz Steć, członek honorowy Polskiego Związku Faktorów. Zwraca przy tym uwagę, że po zawarciu takiej umowy finansowanie uruchamiane jest na podstawie pierwszej scedowanej faktury.

- Obecnie w ofercie niektórych faktorów istnieje także możliwość otrzymania finansowania wyłącznie na podstawie cesji wierzytelności pojedynczej faktury - dodaje. Zwraca on uwagę, że po zawarciu umowy finansowanie uruchamiane jest na podstawie pierwszej przesłanej faktury. - Gotówka może być dostępna już godzinę po dokonaniu cesji. Przeważnie trafia ona do klienta nie później niż 24 godziny od przesłania faktury - odnotowuje coraz częstszą praktykę wśród faktorów Dariusz Steć.

Przyznaje też, że obecnie zaliczki wypłacane są w wysokości od 80 proc. wartości faktury do nawet 100 proc. wartości, w zależności od oceny ryzyka.

Przyspieszenie wypłaty finansowania jako odpowiedź na obecne wyzwania ekonomiczne

Praktyka wymusza jednak wprowadzenie nowych rozwiązań, których celem jest np. przyspieszenie wypłaty takich środków.

- Zauważyliśmy, że w wielu przypadkach czas otrzymania przelewu jest wydłużony ze względu na konieczność oczekiwania na zatwierdzenie cesji wierzytelności lub potwierdzenie faktury przez jej odbiorcę. To czynnik niezależny zarówno od faktora, jak i faktoranta. Rozwiązaliśmy ten problem. Przelewamy klientowi część kwoty, o którą wnioskuje od razu po podpisaniu umowy faktoringowej - podaje Łukasz Ramczewski, wiceprezes PragmaGO.

Według niego, dla tych klientów, którzy po raz pierwszy korzystają z faktoringu, najważniejsze jest to, aby dostać przelew za fakturę w najkrótszym możliwie czasie. - Nie interesuje ich moment wydania decyzji kredytowej czy podpisania umowy - ich potrzebą jest szybki dostęp do gotówki na koncie - tłumaczy.

Według danych PZF, polscy faktorzy sfinansowali w I kwartale 2023 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 113,8 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 8,4 proc. większej niż w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. Faktury na gotówkę zamieniło 22,4 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 6,4 mln dokumentów płatniczych.

