Tadeusz Kościński: deficyt pomoże nam wrócić do wzrostu gospodarczego

W styczniu rozpoczniemy konsultacje z Brukselą o wydatkowaniu środków z nowego budżetu Unii Europejskiej oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności - zapowiada w wywiadzie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Rząd chciałby, by środki te zaczęły pracować w gospodarce już w 2021 roku.

Tadeusz Kościński podkreśla, że polski plan walki z kryzysem jest pozytywnie oceniany przez międzynarodowe instytucje.

Jego zdaniem deficyt budżetowy stanowi środek umożliwiający powrót na drogę wzrostu gospodarczego.

Minister zachwala też nowe rozwiązania podatkowe, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli wrócić na szybkie tory rozwoju.

Tarcza Antykryzysowa to już w sumie ponad 312 mld zł. Czy budżet jest w stanie udźwignąć takie obciążenie?

- Kondycja polskiej gospodarki po kryzysie jest stosunkowo dobra na tle Unii Europejskiej. Ponad 212 mld zł polski rząd przeznaczył na ochronę miejsc pracy i gospodarki, a kolejne 100 mld zł to dodatkowe środki w ramach Tarczy Finansowej. Mimo znacznego wsparcia gospodarki, finanse publiczne są w relatywnie dobrej kondycji, a nasza recesja będzie należała do najpłytszych w Europie. Średnia dla UE według Komisji Europejskiej to 7,4 proc., czyli niemal dwa razy więcej niż w Polsce - 3,6 proc.



Polski plan walki z kryzysem jest pozytywnie oceniany przez zagraniczne instytucje, takie jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Komisja Europejska, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ma to także odzwierciedlenie w ocenach agencji ratingowych.

Będziemy mieli jednak kolejny rok wysokiego deficytu. Ekonomiści zwracają uwagę, że szybko się zadłużamy.

- Deficyt sam w sobie nie jest czymś złym. Ważne żeby czemuś służył. W tej chwili, tak jak cały świat, jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych rozwiązań. Tarcze antykryzysowe, na które przeznaczamy ogromne środki z naszego budżetu, mają za zadanie pomóc przetrwać biznesowi ten trudny czas. Innymi słowy, chronimy fundamenty gospodarki żeby móc na nich znowu budować wzrost.



Przewidziany deficyt w noweli budżetu 2020 to nie tylko pieniądze na ratowanie firm, ale również rozkręcenie gospodarki, np. poprzez inwestycje publiczne. Deficyt zakłada też projekt budżetu na 2021 r. To nasz finansowy plan powrotu do wzrostu PKB.

Czy fundusze unijne z nowego rozdania pomogą nam w powrocie do wzrostu gospodarczego? Wiemy już na co je wykorzystamy?

- Pracujemy w tej chwili nad Umową Partnerstwa, w której pokażemy jak podzieliliśmy pieniądze na politykę spójności i na co je przeznaczymy. To ponad 66 mld euro. Równocześnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej powstaje Krajowy Plan Odbudowy, który pozwoli nam sięgnąć po środki z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności. Tutaj z kolei będziemy mieli do dyspozycji 57 mld euro w dotacjach i pożyczkach. Jeszcze w styczniu rozpoczną się konsultacje obu dokumentów. Wtedy je pokażemy. W największym skrócie te pieniądze zainwestujemy w przedsiębiorczość, infrastrukturę, ochronę środowiska, cyfryzację, energetykę, naukę, edukację i sprawy społeczne.