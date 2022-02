Tadeusz Kościński: Nie wybieram się do Londynu. Nie chcę pracy, gdzie liczy się tylko zarobek

Tadeusz Kościński, który jeszcze formalnie jest ministrem finansów, zgodził się specjalnie dla WNP.PL na szczerą rozmowę o błędach, jakie popełnili w ministerstwie przy opracowywaniu podatkowej części Polskiego Ładu. Po formalnym zakończeniu pracy w resorcie na emeryturę się jednak nie wybiera. Do Londynu - także nie.

- Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że wszyscy zarabiający do 12 800 zł brutto zyskają na tych rozwiązaniach, a na pewno nie stracą. Tego nie trzeba poprawiać, ale trzeba to po prostu wdrożyć. Nie jest to wcale takie łatwe, bo jesteśmy w trakcie roku podatkowego.- Przeczuwamy, a w sumie to wiemy, że inflacja będzie dalej rosła. Pytanie, w jakim tempie... Myślę, że wdrożone tarcze antyinflacyjne to tempo spowolnią. Czy się zatrzyma i będzie spadała? Pewnie jeszcze nie.Pamiętajmy, że wpływ na to mają też czynniki zewnętrzne oraz obecnie silna presja płacowa pracowników. Myślę, że poprawę odczujemy dopiero za około 6 miesięcy.Co do polskiej gospodarki, to ona świetnie sobie radziła przez tę recesję. Trzeba jednak patrzeć na to, co się dzieje u naszych europejskich partnerów. Gospodarka Niemiec łapie obecnie zadyszkę. To będzie miało i na nas wpływ, bo eksportujemy do nich aż 30 procent wszystkich swoich towarów i usług. Myślę jednak, że i w tej sytuacji nasi przedsiębiorcy się odnajdą i znajdą nowe rynki zbytu.- Przede wszystkim powinna rozumieć, że tu pracuje się zespołowo. Byłem wielokrotnie atakowany, że nie jestem jak Balcerowicz czy Belka. To nie tak, że na czele ponad 60 tysięcy pracowników stoi jeden człowiek i podejmuje decyzje o wszystkim. Nigdy nie chciałem sytuacji, w której ktoś myśli, że gram na siebie.Działamy jak w nowocześnie zarządzanej firmie, gdzie w centrum naszych działań jest nasz klient, czyli społeczeństwo. Co miesiąc Krajowa Administracja Skarbowa rozsyła 12-13 tysięcy ankiet i bada poziom zadowolenia podatników. Z naszych danych wynika, że blisko 90 procent osób obsługiwanych w urzędach skarbowych jest zadowolona z jakości naszych usług. Sporo procesów zostało scyfryzowanych.Najważniejsze dla mnie jest to, żeby nowy minister finansów nie schodził z tej ścieżki i pamiętał dla kogo pracuje.- Oczywiście! W ostatnich latach w ZUS przyświecały im dokładnie te same priorytety, mają te same ambicje, co my w Ministerstwie Finansów. Dlatego myślę, że pani prezes, pani profesor doskonale sprawdzi się na takim stanowisku.- Nie, broń Boże! Czekam na koniec swojej kariery w roli ministra finansów, bo w chwili, gdy rozmawiamy, jeszcze nim jestem. Dopiero potem zobaczę, jakie są przede mną nowe możliwości i wyzwania. Jest wiele ciekawych ścieżek... Zarówno w administracji państwowej, jak i w sektorze prywatnym.Wbrew plotkom, nie wybieram się do Londynu. Zostaję w Polsce i szukam takiej pracy, gdzie będę mógł działać na rzecz społeczeństwa. Nie chcę pracy, gdzie liczy się tylko zarobek. Mam już tę możliwość, że mogę pracować dla satysfakcji, a nie dla pieniędzy.