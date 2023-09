Tak będą spadać stopy procentowe w tym roku. Mamy prognozę wiceprezesa Banku Pekao

Spodziewam się, że na koniec 2023 roku, konkretnie w grudniu, inflacja spadnie do około 6 procent. Nasi ekonomiści przewidują, że będziemy mieli jeszcze w tym roku jedną lub dwie obniżki stóp procentowych - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński.

Jak przewiduje w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński, inflacja na koniec 2023 roku będzie na poziomie około 6 procent. Przypomnijmy, że według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły o 10,1 proc.rok do roku.

Jak dodaje Strączyński, utrzymujący się stały spadek inflacji, który w kolejnych miesiącach powinien być kontynuowany, oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zapewne dokona jeszcze jednej, a być może nawet dwóch obniżek bazowych stóp procentowych w tym roku. Łącznie stopy powinny spaść do 5 procent.

Obecnie jest to 6 procent po obniżce stóp z 6 września, kiedy to RPP podjęła decyzję o ich ścięciu aż o 75 punktów bazowych (rynek oczekiwał obniżki o 25 punktów bazowych).

- Spodziewam się, że na koniec tego roku, w grudniu, inflacja spadnie do poziomu około 6 procent. Analitycy naszego banku przewidują, że można się spodziewać jeszcze jednej, a może nawet dwóch obniżek stóp procentowych. Obniżka wyniesie pewnie 50 punktów bazowych. Czyli podstawowa stopa procentowa, w naszej ocenie, będzie w grudniu w granicach 5 procent - mówi WNP.PL wiceprezes Banku Pekao.

Do końca roku można się spodziewać obniżek stóp procentowych, łącznie o 50 punktów bazowych

Jak zauważa, procesy deziflacyjne w naszej gospodarce są wyraźne. W prognozowaniu poziomu inflacji ważne jest branie pod uwagę sytuacji za naszą wschodnią granicą. Każde zaostrzenie konfliktu może skutkować bowiem wzrostem na światowych giełdach cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej, podkreśla Strączyński.

- W naszych obliczeniach dotyczącej przyszłej inflacji uwzględniona jest cena ropy naftowej na poziomie 80 dolarów za baryłkę, a także obecny nieco wyższy kurs dolara. Jeżeli nie będzie dodatkowych szoków, gdy na przykład cena ropy skacze do 100-120 dolarów za baryłkę, kurs dolara wzrośnie do pięciu złotych, to nadal będziemy mieli do czynienia ze spadkowym trendem inflacji - prognozuje wiceprezes Banku Pekao.

Likwidacja tarcz oraz przywrócenie stawek podatku VAT spowodują impuls inflacyjny, ale wyższy niż 2 procent

Analitycy Banku Pekao szacują, że jeśli od początku przyszłego roku znikną wszystkie tarcze antyinflacyjne i dodatkowo stawki podatku VAT zostaną przywrócone do wcześniejszych poziomów (zerowa stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5-proc. stawką podatku, obowiązuje od lutego ubiegłego roku), to jednorazowy impuls inflacyjny wyniesie około 2 procent.

To oznaczać może, że wydłuży się tempo spadku inflacji, ale w żadnym ze scenariuszy nie uwzględniono możliwości znaczącego wzrostu cen w 2024 roku.

Pekao należy do czołowych banków w Polsce. Głównymi akcjonariuszami Banku Pekao są: PZU z pakietem 20 procent akcji, Polski Fundusz Rozwoju dysponuje 12,80 procent akcji, Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden mają 6,4 procent akcji.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1998 roku.

