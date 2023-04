Tak drogiej święconki jeszcze nie było

Blisko 30 proc. więcej będzie trzeba zapłacić za towary, które jutro zwyczajowo trafią do wielkanocnego koszyczka.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przeciętna święconka, zawierająca dwa jaja, trochę pieczywa i kiełbasy w Wielkanoc 2023 roku będzie o 29 proc. droższa w porównaniu z ubiegłorocznymi świętami.

Infografika Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia ceny detaliczne wybranych produktów w województwie lubuskim w lutym 2023 r. w porównaniu do cen z lutym 2022 r.

Wzrosty cen produktów spożywczych są liczone w dziesiątkach procent

Z produktów najczęściej wykorzystywanych przed i w trakcie Wielkanocy najbardziej zdrożał cukier, bo aż o 95 proc.

Za majonez, który jest bazą większości dań niedzielnego śniadania, trzeba zapłacić o 33 proc. więcej.

Mięso wieprzowe podobnie – 35 proc. drożej.

Jajka i chleb są droższe odpowiednio o 29 i 26 proc.

Inflacja w końcu spada, ale wyraźne podwyżki cen jeszcze z nami zostają

Wiele wskazuje na to, że istotne wzrosty cen nie znikną ze sklepów w kolejnych miesiącach, choć powinny nieco stracić na impecie.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji obniżył się w kwietniu o 1,2 pkt wobec notowań sprzed miesiąca. Wskaźnik spada od dziewięciu miesięcy, co stwarza perspektywę obniżki inflacji do ok. 13 proc. w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Większym optymizmem wykazał się wczoraj prezes Narodowego Banku Polskiego i szef Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński.

- Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani w banku centralnym, że realizuje się projekcja inflacyjna, którą nasz bank przedstawił. Rzeczywiście, realizuje się gwałtowny ruch w dół z tego płaskowyżu, o którym informowaliśmy - powiedział 6 kwietnia na konferencji prasowej.

Według marcowej projekcji inflacji NBP roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 - 13,5 proc. w 2023 r. W projekcji listopadowej była mowa o przedziale 11,1 - 15,3 proc.

- Trzeba pamiętać, że nasze przewidywania są oparte na wiedzy, jaką mamy w danym momencie - stwierdził prezes NBP.

Zwrócił uwagę, że zmieniły się nieco wskaźniki ze względu na zmianę koszyka, służącego do liczenia inflacji, jakiej dokonał GUS.

- Dlatego na początku dane o inflacji będą nieco lepsze, a pod koniec trochę gorsze - powiedział Glapiński.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl