Tak EBC walczy z inflacją. Jest kluczowa decyzja ws. stóp procentowych

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa depozytowa strefy euro w wyniku tej decyzji jest na poziomie 3,5 proc., najwyższym od 22 lat. W ten sposób EBC walczy z inflacją w strefie euro.

Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł stopy procentowe ósmy raz z rzędu o 25 punktów bazowych, w wyniku czego stopa depozytowa strefy euro zrosła do 3,5 proc. To najwyższy poziom od 2001 roku.

EBC ogłosił również, że spodziewa się, iż w 20 krajach strefy euro inflacja nie przekroczy 2 proc. celu w 2025 roku i zapowiedział, że w najbliższych miesiącach może dojść do ponownej podwyżki stóp.

- W swoich przyszłych decyzjach EBC będzie nadal podnosił stopy procentowe do poziomu na tyle wysokiego, by zapewnić spadek inflacji do 2 proc. i utrzymywać nie wyższy od tego poziomu wskaźnik tak długo jak to niezbędne – czytamy w komunikacie banku.

Inflacja w strefie euro wynosi obecnie 6,1 proc., a więc nadal jest na poziomie, którego EBC nie może zaakceptować. Ekonomiści przewidują, że w lipcu można spodziewać się kolejnej podwyżki stóp procentowanych w strefie euro o 25 punktów bazowych.

