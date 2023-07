Tak na obniżkach stóp procentowych kredytobiorcy nie zarobią, KNF blokuje ich plany

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał w ostatnich dniach zalecenia dla banków w sprawie kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Jak uznał, generalnie nie powinny być pozytywnie rozpatrywanie wnioski klientów o zamianę oprocentowania na zmienne.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaleca, aby banki nie wyrażały zgody na zamianę stałego oprocentowania kredytów hipotecznych na zmienne.

Nowe rozwiązania mają ograniczyć ryzyko zmienności stóp procentowych dla klientów.

Hipoteki o stałej stopie są zawarte w umowach bankowych i trzeba jest stosować przez 5 lat.

Polski rynek kredytowy co chwilę jest poddawany nowym regulacjom prawnym, które docelowo i tak skutkują konfliktami na linii klient - instytucje finansowe. Pierwszym, najważniejszym, mającym największy ciężar gatunkowy są umowy dotyczące kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich.

W tych sprawach sądy powszechne w Polsce nie były w stanie wypracować spójnego orzecznictwa, a kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zamiast rzecz wyjaśnić, wprowadzają nowe komplikacje prawne.

Rozprawa przed Izbą Cywilną Sądu Najwyższego, która miała dotyczyć uznania, czy umowa pomiędzy bankiem i klientem w myśl rozumienia przepisów prawa bankowego jest rzeczywiście umową, została przesunięta na październik tego roku. Konieczność powołania nowych biegłych i dokonania całościowego przeglądu prawa zmusiły Izbę, która orzeka w pełnym składzie, do ogłoszenia zwłoki w postępowaniu zainicjowanym przez Rzecznika Finansowego.

Kredyty hipoteczne oparte o WIBOR zostaną zastąpione przez nową stawkę WIRON

Większość posiadaczy kredytów hipotecznych rozlicza się już jednak w polskiej walucie i dla nich podstawowych wskaźnikiem decydującym o wysokości miesięcznych rat jest poziom stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Od września 2022 roku stopa referencyjna pozostaje na niezmienionym przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) poziomie 6,75 procent.

Stopy procentowe wpływają także na WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), czyli oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom, które ustalane o godzinie 11.00 i 17.00 każdego dnia roboczego. Podstawą obliczenia rat kredytowych jest średnia stawka WIBOR 6-miesięcznego. Obecnie wynosi ona 6,62 procent.

Niebawem wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony przez nową stawkę WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), który jest indeksem transakcyjnym opracowanym na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych zawieranych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

Administratorem wskaźnika WIRON jest GPW Benchmark, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Banki od 2023 roku mogą wprowadzać do oferty kredyty oparte o indeks WIRON równolegle do skonstruowanych z wykorzystaniem WIBOR-u. Stawki WIRON są niższe średnio o około 0,6-0,8 punktu procentowego wobec stawek WIBOR. Dlatego ma to pozytywny wpływ na miesięczne raty płacone przez kredytobiorców.

Dla wielu klientów banków najlepszym rozwiązaniem jest kredyt oparty na stałej stopie procentowej, ale okazuje się, że nie dla wszystkich...

Chcąc uniknąć niepotrzebnych emocji i przewidywania, kiedy, a zwłaszcza, o ile wzrosną lub spadną raty, od kilku miesięcy proponowane były rozwiązania dotyczące podpisywania umów z bankami o kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą procentową. Zwyczajowo kredyt hipoteczny zaciągany jest na okres od 15 do nawet 25 lat. W przypadku decyzji o stałej stawce mowa jest o umowie na okres 5 lat.

Wydawało się, że wszystko jest jasne, oczywiste i gwarantuje równoprawność dla obu stron. Jednak w następstwie planowanych decyzji o obniżce stóp procentowych, które już zapowiada prezes NBP Adam Glapiński, niektórzy klienci dostrzegli szansę na to, że gdyby teraz zmienili umowę i zrezygnowali z systemu stałego oprocentowania na rzecz zmiennego, to za dwa, a na pewno za trzy lata mogą zapłacić docelowo niższe raty.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał bankom rekomendacje dotyczące stałych stóp oprocentowania kredytów

W ramach przeciwdziałania takim praktykom Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał w ostatnich dniach zalecenia w sprawie kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, na które składają się dwa elementy.

Pierwszą decyzją zakazano bankom refinansowania przed czasem hipoteki mającej do tej pory stałe oprocentowanie kredytem o zmiennej stopie. Banki będą mogły natomiast zaoferować niższą stawkę oprocentowania, jeśli klienci o to będą wnioskować.

UKNF przekazał także bankom zalecenia zawierające nowe zasady dotyczące kredytów mieszkaniowych o stałej stopie. Jedna z kluczowych kwestii odnosi się do tego, że banki nie powinny zezwalać klientom na przejście ze stałej stopy na stopę zmienną.

Rzecz dotyczy sytuacji, gdyby zaproponować refinansowanie kredytu mieszkaniowego opartego na stałej stopie w okresie obowiązywania umowy, czyli spłacenie go przed czasem pożyczką zaciągniętą w innym banku według zasady zmiennego oprocentowania.

Banki zastosują się do rekomendacji regulatora polskiego rynku finansowego

- Przejście ze stałej stopy oprocentowania ponownie na zmienną nie powinno być praktyką, ponieważ prowadzi do powstania ryzyka po stronie klientów i po stronie banków - czytamy w wyjaśnieniach UKNF.

Według instytucji nadzoru finansowego nie mamy do czynienia z narzuceniem przepisów, ale bardziej z rekomendacją, podpowiedzią interpretacji prawa. Banki mogą oczywiście, w oparciu o własne regulaminy wewnętrzne, zignorować te sugestie.

Warto jednak pamiętać, że to KNF ostatecznie wydaje decyzje dotyczące sposobu podziału zysku i akceptuje przeznaczenie jego części lub nawet całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W takiej sytuacji nie warto ignorować zaproponowanych rozwiązań.

