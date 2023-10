Tak na wybory reaguje giełda

Sektorowy WIG-Banki jest w poniedziałek (16 października) zdecydowanie najmocniejszym branżowym indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przeciwległym biegunie znajduje się WIG-Energia.

Indeks WIG20 ma szansę zakończyć poniedziałkową (16 października), powyborczą sesję najwyższym procentowym wzrostem od 25 lutego 2022 roku. Na półmetu sesji rośnie o ponad 5 procent.

Prym we wzrostach wiodą państwowe banki, które korzystają na popycie ze strony zagranicznych inwestorów przychylnie patrzących na potencjalną zmianę władzy w Polsce.

Słabo radzi sobie energetyka, ale skala spadków największych koncernów jest niewielka.

Na półmetku poniedziałkowej (16 października) sesji giełdowej WIG20 rośnie już o ponad 5 procent. Okazałe wzrosty napędzają przede wszystkim Orlen oraz największe państwowe banki - PKO BP i Pekao. Jeżeli indeks zakończy sesję z co najmniej 4,8-proc. wzrostem, będzie to największy jednodniowy wzrost w ujęciu procentowym od 25 lutego 2022 roku, kiedy to giełda odreagowywała załamanie spowodowane wojną na Ukrainie (po 10-proc. spadku 24 lutego, dzień później indeks zyskał 8,4 proc.).

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki po policzeniu wyników z blisko 54 proc. komisji. Prezentują się one następująco: PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Lewica - 8,22 proc., Konfederacja - 7,33 proc.

Euforia na bankach, zagraniczni inwestorzy doważają ich akcje w portfelach

W poniedziałek (16 października) sektorowy indeks WIG-Banki rośnie o prawie 9 procent, a okazałe zwyżki maja miejsce na wszystkich przedstawicielach sektora.

Wzrostom przewodzą banki państwowe - Pekao (+12 proc.) i PKO BP (+10 proc.). Mocno rośnie mBank (+8 proc.), Millennium (+8 proc.) i Santander (+6 proc.). Obroty na pięciu wyżej wymienionych spółkach wynoszą ponad 750 mln zł.

Ogółem, wśród 10 najmocniej rosnących spółek na warszawskim parkiecie, aż pięć to właśnie banki. O bardzo pozytywnych perspektywach sektora związanych ze zmianą władzy (i nie tylko) powiedział WNP.PL Michał Konarski, analityk Dm mBanku.

- Dzisiejsza euforia jaką widzimy w notowaniach banków jest zaskakująca, ale nie tyle sama reakcja inwestorów, ile jej skala. Te wzrosty powodują, że wyceny banków już nie są takie atrakcyjne i trzeba podchodzić do nich bardziej selektywnie. To co ważne w dłuższym terminie, to fundamenty - z pewnością wyniki za kolejne kwartały będą dobre, co powinno sprzyjać pozytywnemu nastawieniu do sektora - mówi analityk.

W jego opinii z politycznego punktu widzenia czekają nas najprawdopodobniej tygodnie zawirowań, jeżeli chodzi o formowanie nowego rządu, co wygasi tą euforię zapewne już w najbliższych dniach.

Analityk potwierdza, że za okazałymi wzrostami banków stoi kapitał zagraniczny.

- Bardzo duże obroty potwierdzają zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskimi bankami po takim wyniku wyborczym jaki prezentują wstępne dane. Następuje doważanie akcji największych banków w portfelach. Nie powinno to dziwić, bo to uporządkowane i płynne spółki, stanowiące obecnie relatywnie bezpieczną inwestycję - powiedział Konarski.

Słaba energetyka, wygrana opozycji to wzrost obaw o stworzenie NABE

Państwowe spółki energetyczne radzą sobie z kolei najgorzej, ale skala spadków nie jest duża. WIG-Energia spada w poniedziałek o prawie 2 procent. W spadkach sektora przoduje Tauron, którego kurs spada o niespełna 3 procent. Polska Grupa Energetyczna zniżkuje o prawie 2 proc., podobnie jak Enea. Obroty na tych trzech spółkach wynoszą nieco ponad 40 mln zł.

Stosunek opozycji do powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zakładającej wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych jest delikatnie mówiąc powściągliwy. Powoduje to w poniedziałek nerwowość na akcjach energetycznych koncernów. Dotychczas każda informacja przybliżająca do stworzenia NABE wywoływała mocne wzrosty kursów tych spółek.

