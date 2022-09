Tak NBP zamierza walczyć z inflacją. Jest strategiczny dokument

Opublikowane przez NBP "Założenia polityki pieniężnej na rok 2023" wskazują, że bank centralny będzie zwalczał inflację zważając na utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz "zagospodaruje" nadpłynność banków.

NBP utrzymał w 2023 roku dotychczasową strategię w polityce pieniężnej

Stawka Polonia za kilka miesięcy będzie wskaźnikiem do obliczania wysokości oprocentowania rat kredytów

Uwarunkowania międzynarodowego będą nadal wpływały na sytuację gospodarczą w naszym kraju

Narodowy Bank Polski opublikował strategiczny dokument "Założenia polityki pieniężnej na rok 2023". Można się z niego dowiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową strategię pieniężną NBP. Głównym, wynikającym z zapisów ustawowych celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

NBP, pomimo utrzymującej się wysokiej inflacji, utrzymuje strategię średniookresowego celu

Bank centralny ma nadal wykorzystywać przyjętą wcześniej strategie średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 procent z tak zwanym symetrycznym przedziałem (+,-) 1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną w przyszłym roku stopy procentowe.

Bez zmian pozostaje także założenie realizacji wszystkich zadań ustawowych w warunkach płynnego kursu walutowego.

- Zakres, sposób oraz skala wykorzystania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać w elastyczny sposób występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w tym w szczególności uwarunkowania rynkowe oraz następstwa ekonomiczne Covid-19 i zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę - czytamy w strategii.

Polski sektor bankowy w 2023 roku będzie miał dużą nadpłynność, którą NBP aktywnie zagospodaruje

NBP ocenia, że w polskim sektorze bankowym wystąpi nadpłynność i bank centralny będzie aktywnie dbał o jej zagospodarowanie. Stawka Polonia w rozliczeniach będzie zbliżona do stawki referencyjnej NBP. Jest to ważne dla kredytobiorców, ponieważ to właśnie stawka Polonia będzie wyznacznikiem rat pożyczek hipotecznych od 2023 roku.

Stawka Polonia będzie podstawą do wyliczania oprocentowania rat kredytów

Dla wyjaśnienia - stawka Polonia to stawka procentowa określające średnie oprocentowanie niezabezpieczonych depozytów międzybankowych przyjętych na jeden dzień. Wyznaczeniem stopy zajmuje się NBP, który bierze pod uwagę wyłącznie transakcje banków.

Realizowane będą także operacje otwartego rynku z terminem zapadalności 7 dni, pozwalające bankom efektywnie zarządzać nadwyżkami gotówki. W zależności od tego, jaka będzie realizowana w najbliższych miesiącach polityka pieniężna, tak modyfikowana ma być stopa rezerwy obowiązkowej.

Jako czynniki ryzyka podkreślono kształtowanie się krajowej koniunktury, a przede wszystkim inflacji, szoki makroekonomiczne związane z utrzymującą się wysoką ceną surowców energetycznych, sytuacją kontynuacji działań zbrojnych na Ukrainie oraz okresu obowiązywania rozwiązań w ramach tarczy antyinflacyjnej.

