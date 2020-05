Tak Polska traciła impet. Wymowne mapy

Dane o sytuacji gospodarczej województw za marzec (w połowie tego miesiąca rozpoczęto zamrażanie gospodarki) nie wskazują na katastrofę. Bezrobocie spadało, nie było też załamania jeśli chodzi o inne podstawowe wskaźniki. Jeśli jednak zagłębić się w dane cząstkowe, widać już pierwsze groźne pomruki nadciągającej burzy. Polska traciła impet krok po kroku. Zaczęło się od najsilniejszych województw.

Niepokój na rynku pracy

Handlowe trzęsienie ziemi

Efekt domina?

Nawet już w tych marcowych danych widać pierwsze oznaki coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia wprawdzie spadała (ten wskaźnik mówi, ile osób jest zarejestrowanych jako bezrobotnych, a nie, ile osób jest rzeczywiście bez pracy), ale jednocześnie we wszystkich bez wyjątku województwach w marcu spadło zatrudnienie w stosunku do lutego.Nie były to dramatyczne spadki – najczęściej nie przekraczające 1 proc. (tylko w woj. opolskim spadek wyniósł 1,4 proc.) i nie można przesądzać, czy (a ściślej – na ile) ów spadek to efekt zwolnień, czy np. naturalnych odejść na emeryturę. Trend został zarysowany. Eksperci są jednak zgodni, że marzec to jeszcze za wcześnie, by na rynku pracy objawił się efekt koronawirusa.Zatrudnienie było też niższe niż rok wcześniej w połowie województw. Największy spadek - 0 3,7 proc. - zanotowano w województwie kujawsko-pomorskim. Były jednak województwa, w których zatrudnienie było wyższe niż rok wcześniej - np. w Wielkopolsce o 2,6 proc. w ujęciu rocznym. To jednak w obliczu spadków zatrudnienia w marcu jedynie pozostałość po znakomitej (z punktu widzenia pracownika) sytuacji na rynku pracy w ciągu ostatnich kilku lat.- Marzec jest pierwszym miesiącem, w którym zaczęły wszystkich dotykać obostrzenia i ograniczenia, ale pracodawcy nie podejmowali żadnych gwałtownych ruchów. Nawet jeśli ktoś już wtedy decydował się na rozwiązania umów z pracownikami, to wypowiedzenia mają okres 2 tygodni miesiąca lub 3 miesięcy, więc ewentualne zwolnienia nastąpią w późniejszym okresie. Na pewno maj-czerwiec to miesiące, w których spodziewamy się, że liczby te będą wzrastały - mówi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, przewodniczący Konwentu Dyrektorów PUP na Śląsku.Zgadza się z tym ekonomista Marek Zuber. Jego zdaniem prawdziwą skalę bezrobocia wywołanego epidemią koronawirusa będziemy poznawać w najbliższych miesiącach. Jednak ostatnie szczątkowe dane nowych rejestracji bezrobotnych w Urzędach pracy wskazuje, że przyrost może być skokowy. Być może już w kwietniu stopa bezrobocia osiągnie 8 proc. - przewiduje ekonomista.Wiele zależy oczywiście od tego, jak długo potrwa epidemia i jak będzie w związku z tym odmrażana gospodarka, ale jego zdaniem należy się liczyć z drugą falą zwolnień. - Obecnie warunkiem uzyskania rządowego wsparcia jest utrzymanie zatrudnienia. Może się jednak okazać, że mimo tego wsparcia firma nie przetrwa. Wówczas za kilka miesięcy będzie musiała zwalniać pracowników - twierdzi Marek Zuber.Podkreśla, że obecny spadek zatrudnienia nie musi wynikać z ograniczeń związanych z epidemią. - Sytuacja na rynku pracy nie jest już tak dobra. W styczniu 2019 po raz pierwszy od kilku lat liczba likwidowanych miejsc pracy była wyższa niż tworzonych. Potem było jeszcze cztery lub pięć takich miesięcy. To oznacza, że polska gospodarka traciła zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy netto - stwierdził Marek Zuber.W niektórych województwach widać już jednak zgłoszenia do urzędów pracy w sprawie zwolnień grupowych. Np. na Śląsku na koniec marca 26 zakładów deklarowało chęć zwolnienia 1478 pracowników. Rok wcześniej było to jedynie 18 zakładów i 319 pracowników. W Lubelskiem – 5 zakładów chce zwolnić 1903 pracowników, w marcu 2019 – były to trzy zakłady i 89 pracowników.Były też województwa, gdzie deklarowane zwolnienia były na zbliżonym do ubiegłorocznych poziomie Np. w Wielkopolsce w marcu tego roku 1,9 tys. pracowników, w ubiegłym 1-4 tys. pracowników, na Mazowszu w marcu 2020 r – 8,6 tys. pracowników, w ubiegłym roku 8,4 tys. Były i regiony, gdzie zapowiedziane w marcu zwolnienia grupowe były mniejsze – np. w warmińsko-mazurskim miałyby objąć 28 pracowników, wobec 230 rok wcześniej.I tu nie można przesądzić, na ile te deklaracje są efektem koronawirusa, a na ile spowolnienia, czy restrukturyzacji z jakiegokolwiek innego powodu. Możemy jednak z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością założyć, że w następnych miesiącach te liczby nie będą mniejsze….Drugim smutnym wnioskiem dotyczącym rynku pracy, a wypływającym z raportów GUS, jest to, że pracownicy ujęci w statystykach zwolnień grupowych w kolejnych miesiącach lub pojawiających się w statystykach bezrobocia będą mieli znacznie trudniej niż jeszcze do niedawna. Drastycznie bowiem wzrosła – we wszystkich województwach liczba bezrobotnych przypadających na ofertę pracy, niekiedy nawet dwukrotnie w porównaniu do marca 2019 r.Zwraca również uwagę znaczący wzrost tego wskaźnika między lutym a marcem – np. w Lubelskiem z 37 do 57 (a rok wcześniej było to 28), na Podkarpaciu – z 41 do 63 (w marcu 2019 – 24). Wskaźnik ów wzrósł nawet w województwach, które mogły się poszczycić stosunkowo niskim bezrobociem – w Wielkopolsce z ośmiu do 15 w ciągu roku, na Dolnym Śląsku z siedmiu do 12.Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa wcześnie i z dużą mocą uderzyły w handel i usługi. I to już częściowo widać we wskaźnikach gospodarczych. Spadek sprzedaży w większości województw po kilku latach znacznego wzrostu zamożności gospodarstw domowych, świadczy o tym, że zamknięcie galerii ograniczyło mocno zakupy – wśród konsumentów zapanowała niepewność.Pierwsze oznaki wpływu pandemii na gospodarkę jeszcze wyraźniej widać w danych cząstkowych sprzedaży detalicznej. W znakomitej większości województw (z wyjątkiem lubuskiego) widać w marcu dwucyfrowe spadki sprzedaży w kategorii tekstylia, odzież, obuwie – w większości wypadków przekraczające 50 proc., w Lubelskiem spadek zaś wyniósł prawie 80 proc. W większości województw spadała również solidnie sprzedaż artykułów przemysłowych – mebli, RTV AGD, ale także pojazdów silnikowych.Wzrosła natomiast – w większości wypadków również dwucyfrowo – sprzedaż żywności, a także farmaceutyków i kosmetyków. Już w marcowe dane pokazują efekt szału zakupów żywności na zapas i skokowy wzrost popytu na płyny odkażające i papier toaletowy. Wyjątkiem jest woj. kujawsko-pomorskie, gdzie sprzedaż żywności w marcu spadła o 46 proc. i wspomniane już lubuskie, gdzie sprzedaż farmaceutyków spadła o 36 proc. (wzrosła natomiast o tyle samo sprzedaż odzieży).Najbardziej zapobiegliwi jeśli chodzi o zapasy żywności okazali się mieszkańcy Wielkopolski, gdzie w marcu tego roku sprzedaż w tej kategorii była aż o 127 proc. wyższa niż rok wcześniej. Sprzedaż farmaceutyków najbardziej wzrosła w woj. kujawsko-pomorskim – aż o 69 proc.Można przypomnieć, że obawy o stan handel było widać już w marcowych badaniach koniunktury - przeprowadzanych jeszcze przed zamknięciem gospodarki. Wówczas niepokój budziło raczej zaburzenie łańcuchów dostaw. Tylko w Łódzkiem wskaźnik koniunktury był na nieznacznym plusie 3,2 pkt, po spadku z 5,5 pkt w lutym). W pozostałych województwach plasował się poniżej zera (chociaż w trzech województwach – lubuskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim – nastroje nieco się poprawiły, nie na tyle jednak, by z optymizmem patrzeć w przyszłość.Zaburzenia w sprzedaży detalicznej to nie jest jednak tylko problem handlowców. Zamrożenie kanałów dystrybucji sprawia, że firmy produkcyjne zaczynają zwalniać obroty. Dobrze to widać na przykładzie przemysłu meblarskiego, który w większości województw notował spadki, niekiedy nawet kilkunastoprocentowe jak np. w woj. kujawsko-pomorskim czy lubuskim (odpowiednio 13,7 i 17,2 proc. na minusie). Inne województwa także zanotowały kilkuprocentowe spadki – np. podkarpackie – 4 proc., warmińsko-mazurskie 8,4 proc.Ta branża szczególnie mocno odczuła zamrożenie gospodarki – zamknięcie salonów sprawiło, że sprzedaż (a co za tym idzie przychody) spadają niemal do zera. A w odróżnieniu od branży odzieżowej, czy nawet RTV, nie może liczyć na szczątkową chociaż odbudowę sprzedaży poprzez handel w internecie.Na drugim biegunie jest branża spożywcza, która niemal we wszystkich województwach zanotowała wzrosty sprzedaży. W Podlaskiem produkcja sprzedana tej branży wzrosła w marcu rok do roku o 14,5 proc., w Zachodniopomorskiem i na Mazowszu ok. 12,5 proc.Oczywiście popyt na żywność będzie zawsze, jednak gdy nadchodzi czas zaciskania pasa konsumenci ograniczają także zakupy żywności, zmienia się również ich asortyment – sprzedawać się zatem będą raczej tańsze produkty, a nie te z wyższych półek cenowych. Dla niektórych producentów może to oznaczać kłopoty, a przynajmniej konieczność przestawienia produkcji.Innymi słowy, kłopoty w dystrybucji przełożą się na funkcjonowanie firm produkcyjnych, a to z kolei może zaowocować zmniejszeniem popytu i dalszym spadkiem popytu.- Mam nadzieję, że ten efekt domina nie przełoży się na skalę makro, a będzie miał jedynie charakter branżowy - twierdzi Marek Zuber. - To oczywiście dramat wielu branż i wielu ludzi, ale wierzę, że gospodarka jako całość się nieco odbije, chociaż oczywiście nie do przedkryzysowych poziomów. Nie możemy zakładać, że święta w 2020 roku będą wyglądały tak samo jak święta w 2019 r. - twierdzi.- Wszystko zależy od tego jak długo potrwa epidemia i zamrożenie gospodarki oraz jak duża część środków pomocowych zostanie zaabsorbowana przez firmy - twierdzi. - Im szybsza będzie absorpcja tych środków i im krótszy okres trwania ograniczeń, tym szybciej gospodarka będzie wychodziła na prostą - podkreśla Zuber.Na razie nic nie wskazuje na to, by drastycznemu wyhamowaniu miała ulec branża budowlana. Produkcja budowlano-montażowa spadła w marcu w stosunku do lutego tylko w trzech województwach – na Podlasiu, na Opolszczyźnie i w Lubuskiem. W innych wciąż miały miejsce solidne wzrosty – nawet o 83 proc. miesiąc do miesiąca jak w województwie świętokrzyskim.Na razie nie ma też licznych sygnałów o schodzeniu wykonawców z budów z powodu koronawirusa. Przedsiębiorcy tej branży coraz częściej skarżą się jednak na coraz większą absencję (czy to wynikającą z kwarantanny, czy też po prostu z obaw o zdrowie).Wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji. Jak długo potrwa epidemia, jaki będzie miała zasięg (a, co za tym idzie, jaka będzie skala absencji) i najważniejsze - jak to wszystko zniesie gospodarka. Czy np. samorządy otrzymają na tyle wsparcia, by realizować jakiekolwiek inwestycje i dać branży zamówienia.