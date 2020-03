Tak radzą sobie spółki giełdowe z kryzysem Covid-19. Oto przykłady

Niektóre spółki giełdowe poinformowały dziś, że podpisały nowe umowy produkcji lub są bliskie ich wynegocjowania, także w sektorze usług. Ale są także komunikaty o wstrzymaniu produkcji, przedłużeniu okresu przerwy w działalności lub spadku przychodów.





Wydłużenie przerwy produkcyjnej

Odroczenie umowy

Mniejszy ruch na autostradzie

Według niego, intencją stron jest zawarcie umowy o współpracy, która umożliwi: produkcyjne uruchomienie rozwiązania oraz przeprowadzenie wspólnej akcji informacyjno-szkoleniowej z jej uruchomieniem.Firma Oponiarska Dębica przekazała natomiast informację, że do 17 kwietnia przedłuża okres wstrzymania produkcji opon w swoim zakładzie w Dębicy, „z możliwością kolejnego przedłużenia tego przestoju”.Jak podkreśla zarząd, decyzja ta została podjęta „w trosce o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych spółki oraz w odpowiedzi na dalszy negatywny wpływ pandemii Covid-19 na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach, na których działa kluczowy klient spółki, koncern Goodyear”.Spółka nadal prowadzi działalność sprzedaż i dystrybucję opon oraz jest przygotowana, „aby wznowić produkcję w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią Covid-19”.W komunikacie dodaje się, że ta przerwa w produkcji „może mieć wpływ na wyniki spółki w tym w ujęciu: kwartalnym, półrocznym lub rocznym”.Z kolei spółka budowlana Unibep podpisał dziś aneks do umowy z RDM Management Konstancin I, inwestorem, podpisanej w końcu 2019 r. Dotyczy ona budowy galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna.Zgodnie z aneksem, umowa wejdzie w życie z dniem przekazania Unibep przez inwestora oświadczenia banku finansującego go, że spełnia warunki uruchomienia kredytu udzielanego na realizację inwestycji wraz z dokumentem Term Sheet w zakresie przyznanego kredytu.Strony wyraziły nadzieję, że powinno to nastąpić do 30 czerwca 2020 r.Covid-19 spowodował zmniejszenie ruchu na autostradzie A-4 Katowice -Kraków. Najlepiej to można zmierzyć przez pryzmat mniejszych przychodów zarządcy tego odcinka, Stalexport Autostrady Jej zarząd informuje, że w I kwartale br. ruch samochodów osobowych zmalał o 9,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r., a ruch samochodów ciężarowych o 5,1 proc.Zarząd Stalexport Autostrady nie wyraża tego wprost, ale mniejszy ruch oznaczał także mniejsze przychody, przy prawdopodobnie stałych pozycjach kosztów, co przełoży się na wskaźniki finansowe po I kwartale 2020 r.