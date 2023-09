Tak RPP chce przyczyniać się do ożywienia gospodarczego w Polsce

Działania Rady Polityki Pieniężnej mają przyczyniać się do tego, aby w Polsce stopniowo następowało ożywienie gospodarcze - mówi WNP.PL Gabriela Masłowska, członek RPP.





Rozmawiamy z Gabrielą Masłowską, członkiem Rady Polityki Pieniężnej powołanym przez Sejm. Jej sześcioletnia kadencja w Radzie rozpoczęła się w październiku 2022 roku.

Czy RPP podczas podejmowania decyzji ws. stóp procentowych będzie uwzględniać poziom tzw. opóźnionej inflacji? Obecnie inflacja jest zaniżana przez dopłaty do cen energii (prąd i gaz), nawozów, paliwa dla rolników oraz zerowych stawek VAT na żywność. Czy po Nowym Roku i wygaszeniu części tarcz osłonowych możemy spodziewać się ponownej erozji inflacji i czy wpłynie to na ewentualne decyzje RPP?

- Podczas podejmowania decyzji w sprawie stóp procentowych będziemy brali pod uwagę treść wszelkich materiałów analitycznych sporządzonych przez ekspertów NBP. Szybkość przewidywanego procesu dezinflacji uwidoczniona w tych dokumentach powinna mieć wedle mego przekonania istotny wpływ na naszą skłonność do kontynuowania procesu obniżania stóp procentowych. W swych działaniach w odniesieniu do prowadzonej polityki pieniężnej warto kierować się elastycznością reagując adekwatnie do charakteru przewidywanych wyzwań makroekonomicznych.

Ważne, aby RPP przyczyniała się do stymulowania ożywienia gospodarczego

Czy obniżki stóp procentowych będą skoordynowanym cyklem (do konkretnego poziomu), jak miało to miejsce z podwyżkami, czy może RPP zdecyduje się na pojedynczą decyzję i obserwację jej wpływu na akcję kredytową, poziom inflacji, kurs walutowy?

- Generalnie sądzę, że w odniesieniu do sposobu łagodzenia polityki pieniężnej niczego nie można wykluczyć. Ważne jest to, aby poprzez swe działania RPP mogła przyczyniać się do tego, aby w naszym kraju stopniowo następowało ożywienie gospodarcze.

Jaki poziom inflacji CPI i stóp procentowych przewiduje RPP na koniec 2023 roku i koniec pierwszego półrocza 2024?

- Sytuacja jest dynamiczna, dlatego też prognozy obarczone są wysokim ryzykiem. Tym niemniej generalnie wyrażam przekonanie, że pod koniec tego roku inflacja konsumpcyjna będzie kształtować się na poziomie wyraźnie niższym od 10 procent.

Publikacja najnowszej projekcji inflacji będzie bardzo istotna

Kiedy można spodziewać się inflacji CPI w granicach celu? Jakie są największe ryzyka dla materializacji tego scenariusza?

- Co do określenia momentu, w którym inflacja konsumpcyjna osiągnie cel to sądzę, że warto poczekać na publikację najnowszej projekcji. Lektura tego dokumentu pozwoli na bardziej aktualną odpowiedź w odniesieniu do tego zagadnienia.

Czy ograniczanie inflacji działaniami znajdującymi się w zasięgu polityki monetarnej nie jest lub nie będzie osłabiane przez m.in. waloryzację świadczenia 500+ czy 13 i 14 emeryturę, które pobudzą konsumpcję?

- Polityka budżetowa ma wpływ na przyszłe zjawiska makroekonomiczne, w tym także na procesy inflacyjne. Członkowie RPP będą zapewne uważnie obserwować ten wpływ i może mieć to znaczenie w odniesieniu do tego, w jaki sposób będą się zachowywać w głosowaniu nad wnioskami o zmianę stóp procentowych.

Jak RPP postrzega rolę gotówki w gospodarce? Czy członkowie gremium są zwolennikami odchodzenia od gotówki czy może wręcz przeciwnie?

- Osobiście dostrzegam ważną rolę gotówki w gospodarce. Prawo do korzystania z gotówki jest przejawem wolności.