Tak się kręcą prezesowskie karuzele w spółkach Skarbu Państwa

W zarządach spółek Skarbu Państwa w ostatnich latach regularnie dochodzi do kadrowych zawirowań.

W spółkach Skarbu Państwa kręci się karuzela kadrowa.

To, kto stoi na czele spółek Skarbu Państwa, jest w obecnej ekipie rządzącej wypadkową walk frakcyjnych, jak również zawieranych przez polityków sojuszy.

Wychodzi na to, że najstabilniejszą pracę mają ludzie uchodzący za współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.

Business Insider Polska przeanalizował, w których spółkach dochodziło do największej liczby zmian szefów, a gdzie prezesowskie stołki od lat zajmują te same osoby. Wychodzi z tego, że najstabilniejszą pracę mają ludzie uchodzący za współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.

Jednym z najdłużej urzędujących jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który zasiada w fotelu prezesa od maja 2016 roku, a jego kadencja wygasa dopiero z końcem tego roku. Borys jest także jednym z najbliższych współpracowników i doradców w sprawach gospodarczych szefa rządu.

Stabilnie przebiegają kariery osób kojarzonych z szefem rządu

Długoletnią szefową Banku Gospodarstwa Krajowego jest Beata Daszyńska-Muzyczka. Podobnie jak prezes PFR wkrótce będzie miała szansę obchodzić siódmą rocznicę w fotelu prezesa BGK. Jak wskazuje Business Insider Polska, Bank także uchodzi za strefę wpływów Mateusza Morawieckiego i jest jedną z kluczowych instytucji w kreowaniu polityki gospodarczej rządu. W ostatnich latach to BGK zajmował się pozyskiwaniem finansowania np. dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a obecnie organizuje pieniądze dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którego zadaniem będzie modernizacja polskiej armii.

Stabilnie przebiegają także kariery - też kojarzonych z szefem rządu - prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, którą od blisko pięciu lat rządzi Cezariusz Lesisz, czy też Olgierda Cieślika, który od kwietnia 2017 roku zarządza Totalizatorem Sportowym. Jeszcze do niedawna o miano rekordzisty mógłby walczyć Rafał Milczarski, który kierował PLL LOT od początku 2016 r. do niemal końca ubiegłego roku. Długo utrzymał się również na stanowisku prezes PKO BP, czyli Zbigniew Jagiełło, który odszedł z banku w połowie 2021 roku, ale po wyborczym zwycięstwie PiS przetrwał na stanowisku.

To tylko wybrane spółki - wskazuje Business Insider - których szefów można zaliczyć do rekordzistów na prezesowskich stanowiskach. Premier Mateusz Morawiecki ma bowiem wpływ na wiele innych podmiotów, w których kojarzeni z nim menedżerowi objęli stanowiska prezesów, członków zarządu czy dyrektorów.

Jednym z najdłużej utrzymujących się na prezesowskim stanowisku ludzi obecnej ekipy rządzącej jest Daniel Obajtek. Od marca 2018 roku jest prezesem PKN Orlen, ale wcześniej przez ponad rok był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez 12 miesięcy stał także na czele innej dużej spółki państwowej - Energi. W obozie władzy prezes Orlenu uchodzi za człowiek, który sam sobie jest "sterem, żeglarzem, okrętem". Formalnie podlega pod nadzór właścicielski resortu aktywów państwowych kierowanego przez wicepremiera Jacka Sasina.

Wypadkowa walk frakcyjnych oraz zawieranych przez polityków sojuszy

Jacek Sasin obok Mateusza Morawieckiego to niewątpliwie najbardziej wpływowa osoba, jeśli chodzi o zarządzanie państwowym majątkiem. Kierowane przez niego Ministerstwo Aktywów Państwowych ma w nadzorze zdecydowaną większość spółek. Co nie znaczy - wskazuje Business Insider - że o obsadzie prezesowskich foteli decyduje Sasin. Wicepremier Jacek Sasin najsilniejsze wpływy ma obecnie w sektorze energetycznym. Do jego zaufanych ludzi zaliczany jest Wojciech Dąbrowski, czyli prezes największego producenta energii w Polsce - PGE.

