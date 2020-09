Tak słabnie pozycja ministra finansów

Dużo pracy, wiele niewiadomych – tak obecnie można powiedzieć o pozycji ministra finansów w polskim rządzie. I nie tyle chodzi tu o samego Tadeusza Kościnskiego, który ten urząd teraz sprawuje, co o obecną jego sytuację w realiach polityczno-gospodarczych: w starciu z superministrami będzie na przegranej pozycji.

Koszty rewolucji

Pierwszą stymulować mają w dalszym ciągu programy społeczne, ale jak ostrzegają Pracodawcy RP, a wtórują im związkowcy z OPZZ – konsumpcję wyhamują zmiany podatkowe, które dotkną każdego Kowalskiego i Nowaka.- Rynek pracy na kryzysy reaguje z opóźnieniem. Do tego dochodzą nowe podatki. Mamy opłatę mocową, która podniesie ceny energii, mamy oskładkowanie umów zleceń. Te elementy wpłyną na inflację i ograniczą siłę nabywczą – tłumaczy dr Dudek.I jak dodaje – podniesienie płacy minimalnej może nie przynieść pokładanej w nim nadziei.- Na płacę minimalną trzeba spojrzeć z dwóch stron. Z jednej ona ma zapewnić aspekt socjalny, ale z drugiej nie można przesadzić, żeby nie zakłócić wzrostu gospodarczego. Uważam, że jest to realne ryzyko dla mikroprzedsiębiorstw i dla regionów niezurbanizowanych.A co ze zmianami w rządzie i planami Zjednoczonej Prawicy na uszczuplenie administracji?Tu dr Sławomir Dudek jest umiarkowanym optymistą.- Mam nadzieję, że koszty zmiany - łączenie resortów i tworzenie dużych – nie będą duże. Na pewno jakieś będą. Każdy urząd ma te systemy inaczej zorganizowane. Choćby ich integracja będzie kosztowała.Zrobiona z głową może dać efekt. Inną sprawą są polityczne ambicje nowych superministrów.- Kompetencje ministra będą dużo większe. On będzie dysponował dużo większym budżetem. Być może część spraw będzie mógł załatwić w ramach swojego dużego budżetu i przesunięć. Stanie się takim „ministrem finansów” swojej dużej, większej części budżetowej – przypuszcza ekonomista.Co politycznie będzie dużym wyzwaniem dla Tadeusza Kościńskiego, jego współpracowników i ewentualnych ich następców.- Trochę się obawiam, że siła poszczególnych ministrów wzrośnie w porównaniu z rolą ministra finansów, którego pozycja w ostatnim okresie uległa osłabieniu. Presja do ewentualnych wzrostów wydatków może być większa i minister finansów może przegrywać rozgrywki w kształtowaniu budżetu – podsumowuje były wieloletni dyrektor w Ministerstwie Finansów.