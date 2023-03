Tak walczą z wyłudzaniami zasiłków. Urzędnicy z dostępem do akt pasażerów linii lotniczych

Francuski minister odpowiedzialny za wydatki publiczne Gabriel Attal chce wzmocnić działania na rzecz przeciwdziałania wyłudzeniom zasiłków socjalnych. W minionym roku oszacowano oszustwa związane z tym procederem na ponad 350 milionów euro.

Według szacunków rządu instytucje uprawnione do wypłaty świadczeń socjalnych wydały ponad 350 milionów euro osobom, którym się one nie należały, ponieważ w tym okresie nie przebywały na terenie Francji. W ocenie ministra do spraw wydatków publicznych Gabriela Attala konieczne jest wzmocnienie działań na rzecz aktywnego przeciwdziałania wyłudzeniom pomocy socjalnej.

Na ten moment w ramach uprawnień administracyjnych Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (Fonds de Securite Social) ma możliwość wglądu w rachunki za prąd i gaz oraz może prosić instytucje finansowe o prześledzenie aktywności danej osoby na koncie bankowym między innymi przez weryfikację płatności dokonywanych przy użyciu karty lub realizacji przelewów. Możliwa jest także aktywna analiza treści zamieszczanych na portalach społecznościowych.

- Rządowe plany zakładają umożliwienie pracownikom Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w sytuacji gdy występują uzasadnione wątpliwości co do faktu, czy dana osoba rzeczywiście przebywa na terenie Francji, wystąpienie o zgodę na pobranie akt pasażerów linii lotniczych, tak zwanego pliku PNR pozwalającego na ustalenie nazwiska pasażera - powiedział w wywiadzie prasowym minister Gabriel Attal.

Niezależnie od tego francuski rząd pracuje nad przedstawieniem projektu ustawy, która ma ujednolicić przepisy dotyczące niezbędnego, minimalnego czasu pobytu we Francji, który będzie uprawniał do otrzymania świadczenia socjalnego. Ma on zostać ustalony na 9 miesięcy i być taki sam niezależnie od rodzaju otrzymywanego świadczenia. Sprawa dotyczy setek tysięcy osób, które mając prawo pobytu, ale przez większą część roku przebywają za granicą.

Od 1 lipca 2023 roku zakazane zostanie wypłacanie świadczeń, za wyjątkiem emerytur, na pozaeuropejskie rachunki bankowe.

