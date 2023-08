Tak zarabiają na górnictwie

Patentus – spółka działająca w branży elektromechanicznej – podsumowała pierwsze półrocze 2023 r. Przychody i zyski firmy produkującej m.in. sprzęt dla górniczej eksploatacji znacząco wzrosły. Cena akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych rosła po południu o ponad 35 proc.

Grupa Patentus, której siedziba mieści się w górnośląskiej Pszczynie, odnotowała w pierwszym półroczu tego roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów przekraczające 80,8 mln zł, gdy w pierwszym półroczu ubiegłego roku było ponad dwa razy mniej, bo niemal 39,5 mln zł.

Zysk brutto ze sprzedaży za pół roku wyniósł natomiast 22,112 mln zł, a w analogicznym okresie 2022 r. było to 3,1 mln zł. Z kolei zysk z działalności operacyjnej to 18,4 mln zł, gdy w pierwszym półroczu ubiegłego roku było to 648 tys. zł.

Zysk netto w okresie od początku stycznia do końca czerwca tego roku to 17,8 mln zł, a w tym samym okresie 2022 r. wyniósł 409 tys. zł. To właśnie te informacje sprawiły, że akcje Patentusa należą dziś do najchętniej kupowanych i najwyżej rosnących na parkiecie warszawskiej giełdy. Wzrost ów przekroczył 35 proc.

Grupa Patentus zajmuje się przede wszystkim produkcją maszyn dla górnictwa oraz budownictwa, prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji tych maszyn. Jej specjalnością są kompletne systemy transportowe, ale firma produkuje również maszyny górnicze takie jak przenośniki zgrzebłowe, taśmowe, kubełkowe i inne, kruszarki do węgla, betonu, czy skał.

W skład grupy Patentus – obok spółki o tej właśnie nazwie – wchodzi jeszcze Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.

Największymi udziałowcami spółki Patentus są: Józef Duda - 14,66 proc., Urszula Gotz - 16,37 proc., Małgorzata Duda (z domu Wiktor) - 12,27 proc., Małgorzata Duda (z domu Wąs) - 26,46 proc. oraz Henryk Gotz - 10,04 proc.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl