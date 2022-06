Tak źle dawno nie było. 10 kłopotów z którymi boryka się Polska i świat

Czas spokojnych, przewidywalnych prognoz gospodarczych dotyczących wzrostu PKB, poziomu inflacji, cen surowców, stóp procentowych skończył się. Przez niemal dwa lata wszystko było podporządkowane walce z konsekwencjami światowej pandemii. Kiedy wydawało się, że najgorsze mija, wojska rosyjskie wkroczyły na ziemie Ukrainy - i to wojna wyznacza nowe standardy. Ostatni majowy odczyt inflacji nie pozostawia złudzeń, RPP na czerwcowym posiedzeniu podejmie decyzję o kolejnej podwyżce.

Wprowadzenie ograniczonych sankcji na import do Unii Europejskiej ropy naftowej z Rosji spowodował wzrost jej notowań do poziomu 120 dolarów za baryłkę. A to wcale nie wszystkie problemy dzisiejszej gospodarki.

Kryzys jest stałym elementem rozwoju gospodarczego

Każdego dnia zasypywani jesteśmy setkami informacji, które sprawiają, że coraz trudniej jest zrozumieć świat z jego gospodarczą współzależnością. Przerwanie przez Gazprom dostaw gazu ziemnego do Polski, Finlandii, Bułgarii, a teraz także Danii i Holandii przedstawiane jest jako niemal problem świata. Sankcje nakładane na import ropy naftowej i produktów ropopochodnych oznaczają wzrost cen na światowych giełdach i w konsekwencji wyższe ceny na stacjach paliw. Za benzynę i olej napędowy cały świat płaci o 30-40 procent więcej niż rok temu.

To napędza inflację, a jak dodamy jeszcze wysokie koszty energii elektrycznej, mamy gotową receptę na kryzys. Brakuje żywności, zwłaszcza zbóż, a także wszelkiego typu olejów, a ceny ryżu są na niespotykanie wysokim poziomie. Światowe giełdy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zareagowały na tę sytuację dużymi spadkami głównych indeksów. Umocnił się dolar amerykański, bo nagle wszyscy sobie przypomnieli, że to waluta transakcyjna na rynku surowcowym i tylko Rosja usiłuje namówić importerów do płatności wyłącznie w rublach.

Czytaj także: Inflacja w Polsce pobiła nowy rekord ostatnich 24 lat

Dla usystematyzowania zagrożeń, jakie mogą czekać gospodarkę światową i polską, warto pewne sprawy opisać.

Inflacja szaleje

Poziom inflacji we wszystkich krajach bije rekordy. W jednych państwach jest już ona dwucyfrowa, w tym także w Polsce. W innych systematycznie rośnie, by na przykład w Niemczech przebić rekord sprzed 50 lat, odnotowany jeszcze przed zjednoczeniem w Republice Federalnej Niemiec.

Odczyt wskaźnika inflacji za maj podany przez Główny Urząd Statystyczny wyniósł 13,9 procent rok do roku, podczas gdy średnia prognoza ekonomistów była na poziomie 13,5 procent. Inflacja bazowa, czyli niepodlegająca wahaniom cen energii i żywności, przyśpieszyła do około 8 procent z 7,7 procent w kwietniu.

W ocenie analityków Banku Millenium inflacja w Polsce będzie narastała jeszcze przez kilka miesięcy, co będzie argumentem za dalszymi podwyżkami stóp procentowych w Polsce.

Stopy procentowe ciągle w górę

Najbliższe decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na 8 czerwca. Jak powiedział niedawno w wywiadzie dla WNP.PL członek RPP, profesor Cezary Kochalski, ciągle jest jeszcze przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, chociaż te wcześniejsze powinny już wpływać na polską gospodarkę (chociaż ich jeszcze nie widać w bieżących odczytach inflacji).

Dla tych wszystkich, którzy mają jakiekolwiek zadłużenie, jesień i zima nie będą przesadnie przyjazne... Można się spodziewać wzrostu rat miesięcznych i dodatkowego obciążenia dla budżetów domowych. Jaki może być docelowy poziom stóp? Jeszcze kilka miesięcy temu uważano, że podwyżki dojdą do 6-6,5 procent. Obecnie mowa jest nawet o 8 procentach. To naprawdę nie jest mało!

Czy zostanie znaleziony złoty środek pomiędzy ograniczeniem popytu a uniknięciem recesji w gospodarce? Na tak postawione pytanie muszą odpowiedzieć eksperci z NBP.

Raty kredytów ciągle rosną

Liczba wniosków o przyznanie kredytów hipotecznych w bankach systematycznie maleje. Nie ma jeszcze danych za maj, ale w kwietniu to było zaledwie 28,42 tysiąca, co oznacza spadek rok do roku o 44,9 procent, a miesiąc do miesiąca o 46,8 procent.

Raty odsetkowe w ciągu ostatniego pół roku wzrosły o 500-900 złotych miesięcznie. To oznacza bardzo poważne obciążenie.

Jest także zła wiadomość dla frankowiczów. Szwajcarski Bank Centralny wydał komunikat wskazujący na konieczność rozpoczęcia działań na rzecz ograniczenia inflacji. Co prawda jej ostatni odczyt to 2,4 procent, ale dla Helwetów to są jednak szokujące dane... Koniec polityki ujemnych stóp może spowodować kolejne wzmocnienie franka i wzrost jego kursu do złotego. To zaś przełoży się na zwiększenie miesięcznych rat.

Czytaj także: Inflacja wciąż się rozkręca

Materiały budowlane też drożeją

Polski Związek Pracodawców Budownictwa nie ma optymistycznych informacji dla osób prowadzących samodzielnie budowę domu lub oczekujących na mieszkanie. Ceny materiałów budowlanych rosną. W kwietniu były wyższe o 34 procent niż rok temu, przy czym niektóre asortymenty biją kolejne rekordy.

Dla przykładu: wełna mineralna stała się droższa o 100 procent, brak importowanego z Rosji i Białorusi polistyrenu wywindował cenę styropianu o 110 procent więcej niż rok temu. Gdy dodamy do tego stal zbrojeniową, konstrukcje aluminiowe, drzewo, panele podłogowe, kable elektryczne i asfalt, mamy względnie pełny obraz sytuacji.

Cały czas testowany jest pułap wytrzymałości finansowej potencjalnych osób kupujących domy i mieszkania. W dużych aglomeracjach cena z jeden metr kwadratowy przekroczyła 10 tysięcy złotych, "sprawdzane są " są kolejne granice. Kto dłużej wytrzyma – deweloperzy, a może nabywcy? W ocenie analityków rynku mieszkaniowego w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja może bardzo różnie wyglądać.

Drogie paliwo, drogie wakacje

Najwyższy czas pomyśleć o letnim wypoczynku. Analitycy rynku paliwowego z e-petrol przewidują, że w ciągu najbliższego miesiąca cena benzyny na polskich stacjach wzrośnie do 7,30-7,40 zł, a olej napędowy będzie minimalnie tańszy.

W lipcu i sierpniu zapłacimy może nawet jeszcze więcej - i to wiele osób skutecznie powstrzyma od długodystansowych wyjazdów przez całą Polskę. Wakacje na działce, w bliskiej odległości od domu też mają swój urok. Żeby tylko nie padało...

Jeśli wybierzemy się samochodem do Hiszpanii, Włoch czy chociażby Chorwacji lub Bułgarii, to czeka nas wydatek na paliwo o ponad 300 euro większy niż rok temu. Jednak żyje się raz! Może lepiej pojechać, naładować sobie akumulator, ten wewnętrzny rzecz jasna, żeby od jesieni z podniesionym czołem walczyć z trudnościami dnia codziennego?

Światu może zabraknąć żywności

Wojna w Ukrainie spowodowała zablokowanie normalnego handlu zbożem, paszami, olejem i artykułami spożywczymi. Tona pszenicy kosztuje już ponad 500 dolarów i - co gorsza - przed jesiennymi zbiorami w wielu krajach eksportujących spichlerze są niemal puste. Brakuje oleju palmowego, słonecznikowego, rzepakowego, w wielu krajach w sklepach są limity sprzedaży. Według unijnej jednostki monitorującej uprawy, utrzymująca się majowa susza ograniczy zbiory w całej UE.

Obok fizycznego braku produktów spożywczych, na przykład mleka w proszku w Stanach Zjednoczonych, poważnie rosną ceny - i to przekłada się na wysoką inflację

Giełdy łapią zadyszkę

Od początku wojny w Ukrainie spadki widać na wszystkich giełdach. Od szczytu hossy ze stycznia tego roku S&P 500 obniżył się spadł w Stanach Zjednoczonych o ponad 16 procent, Dow Jones jest niżej wyceniany o 12 procent, a Nasdaq Composite - o 30 procent.

Z rynku "wyparowały" setki miliardów dolarów, jenów, euro. Zaczyna się delikatny, ale jednak odczuwalny odwrót od spółek nowych technologii na rzecz tradycyjnych biznesów. Firmy wydobywcze, przetwórcze, branża rolno-spożywcza, energetyka, paliwa, a także banki zyskują na popularności wśród inwestorów.

Estymą cieszą się spółki z branży lotniczej - tak produkcyjne, czyli Airbus, Boeing, Bombardier, jak sami przewoźnicy.

Gaz ziemny kupię po okazyjnych cenach

Przewidywania dotyczące zaopatrzenia w gaz ziemny w sezonie jesienno-zimowym są bardzo niepewne. Zapewnienia polskich władz, z odpowiedzialnym za budowę Baltic Pipe ministrem Piotrem Naimskim na czele, dotyczą sytuacji, w której gazu na potrzeby gospodarstw domowych i przemysłu nie zabraknie. Niestety będzie on droższy niż obecnie.

Inne państwa w całości lub w dużym stopniu zależne od rosyjskich dostaw mogą nawoływać mieszkańców do oszczędności, ograniczenia temperatury w pomieszczeniach i szukać sposobów na alternatywne źródła zaopatrzenia.

W zgodnej opinii uniezależnienie się od dostaw ze wschodu musi kosztować. Otwarta natomiast pozostaje kwestia, czy jesteśmy przygotowani na tak duże wzrosty cen.

EBC w blokach startowych

Nie do końca znana jest obecnie strategia Europejskiego Banku Centralnego w walce z narastającą inflacją. W strefie euro przekroczyła ona 7,5 procent, a stopy procentowe utrzymywane są na niemal zerowym poziomie. My mieliśmy takie poziomy rok temu... Czym to się skończyło, wszyscy widzimy. Ekonomiści dostrzegają w tych opóźnionych o kilka miesięcy decyzjach walkę pomiędzy zwolennikami utrzymania wzrostu gospodarczego i niejako samoczynnym wyciszeniem się presji inflacyjnej.

Na dłuższą metę polityka stania z boku i oczekiwania na rynkowe rozstrzygnięcia może być bardzo kosztowna. Dodatkowo utrwali mechanizm ponad przeciętnie wyższych cen, co niebawem wywoła presję płacową. Zatrzymanie owej "spirali śmierci" jest bardzo trudne.

Jest źle, ale nie beznadziejnie

Opis rzeczywistości nigdy nie jest tak pesymistyczny, jak nam się zdaje. Wiele elementów może być wykorzystanych dla zmiany nawyków, działań oszczędnościowych.

Gospodarka światowa jest w szoku. Załamały się tradycyjne łańcuchy dostaw, ale w to miejsce powstają nowe projekty. Zamiast totalnej globalizacji możemy mieć model globalny z elementami regionalnymi. Nie musimy jechać na wakacje samochodem, może skorzystajmy z pociągu... Jeśli będziemy mniej marnować żywności, starczy jej dla innych, a ceny z czasem spadną.

Kryzysy polityczne, ekonomiczne są elementem składowym cyklu gospodarczego. To tylko my, w ciągu ostatnich 30 spokojnych lat, uznaliśmy, że dla Europy ostatnim prawdziwym wyzwaniem po upadku komunizmu i Muru Berlińskiego jest już tylko walka z ociepleniem klimatycznym...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl