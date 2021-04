Tak zmienia się sektor finansowy, także przez pandemię

- W czasach pandemii, wszystkie podmioty funkcjonujące w sektorze finansowym muszą mierzyć się z szeregiem wyzwań, podejmując zarówno intuicyjne działania, jak i odważne decyzje – podaje AIQLabs.

Pandemia stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia pracowników, ale również zwiększa ryzyko finansowe oraz destabilizuje rynki kapitałowe.

Jej skutki wywierają wpływ na istotne pozycje wynikowe i bilansowe podmiotów operujących w branży finansowej.

Dynamiczne zmiany w życiu społeczno-gospodarczym to także nowe wyzwania, przed którymi stoi cały sektor.

Spadek popularności narzędzi pożyczkowych

- Umiejętność modelowania ryzyka przy wykorzystaniu technologii big data i algorytmów machine learning pozwala utrzymać niską szkodowość produktów oraz wysokiej jakości portfel. Pandemia wpłynęła na spadek popularności narzędzi pożyczkowych, dlatego tak ważna jest obecnie świadoma identyfikacja potrzeb konsumentów, którzy nie tylko chętniej realizują transakcje bezgotówkowe, ale również przychylniej patrzą na zupełnie nowe rozwiązania, jak odroczone płatności – mówi Paweł Maciszewski, architekt rozwiązań IT w AIQLabs.

Co ważne, wdrażanie nowych narzędzi wymaga pełnego zaufania do własnych zasobów IT. Unikanie korzystania z rozwiązań pudełkowych na rzecz dbania o rozwój autorskiego oprogramowania, aby móc sprawnie nim zarządzać, rozwijać i dostosowywać pod dyktando wciąż zmieniających się potrzeb klienta, ułatwia budowanie przewag konkurencyjnych oraz sprostanie wyzwaniom determinowanym przez pandemię.



- W nowej rzeczywistości najlepiej odnajdują się te podmioty, które sprawnie operują w zdalnym modelu obsługi klientów oraz potrafią wykorzystać zaawansowane kanały cyfrowe. Pozwala im to osiągać korzystne wskaźniki relacji kosztów do zysku czy rentowności kapitału własnego. Najważniejszy czynnik, który wpływa na satysfakcję konsumentów, wynika natomiast przede wszystkim z doświadczenia samego użytkownika - dodaje Paweł Maciszewski.

