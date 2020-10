Taki był czwartek na warszawskiej giełdzie

Choć WIG20 od początku czwartkowych notowań piął się w górę, to na koniec dnia oddał niemal całość wzrostów. W efekcie główne warszawskie indeksy zakończyły dzień bez większych zmian.

Na zamknięciu czwartkowych notowań WIG20 wzrósł o 0,08 proc. do 1.642,70 pkt., WIG pozostał bez zmian na 47.910,38 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,27 proc. do 3.540,64 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,26 proc. do 13.738,92 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.386 mln zł, z czego 1.099 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (433 mln zł) oraz CD Projektu (123 mln zł).

"Od tygodnia WIG20 utrzymuje się w wąskim, około 40 punktowym zakresie wahań i czwartkowa sesja niewiele zmieniła - WIG20 na koniec dnia oddał większość wcześniejszych wzrostów. Indeksy europejskie zanotowały niewielkie spadki, które również nie zmieniają ich krótkoterminowej perspektyw" - ocenił dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.



"Do pogorszenia sentymentu przyczyniły się indeksy amerykańskie, które po otwarciu zaczęły kierować się w dół, trudno jednak jednoznacznie wskazać przyczynę tego ruchu" - dodał.



Wyjaśnił, że publikowane w czwartek dane z USA - sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA we IX wyniosła 6,54 mln, a liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wyniosła 787 tys. - zaskoczyły pozytywnie, a kontrakty terminowe wskazywały na pozytywny początek sesji.

"Pojawiły się także nagłówki wskazujące na postępy w negocjacjach nad pakietem fiskalnym, te pozytywne informacje jednak nie wystarczyły. Być może dlatego, że inwestorzy przyzwyczaili się już do tych doniesień i wśród nich przeważa obawa o wydłużający się termin uchwalenia pakietu w obliczu rozwijającej się pandemii. Na amerykańskich giełdach do końca dnia nie powinny jednak wystąpić duże zmiany, gdyż wieczorem odbędzie się ostatnia debata między Trumpem a Bidenem i inwestorzy wyczekują na wnioski płynące z tej dyskusji" - powiedział.

Po otwarciu około 10 pkt. pod kreską WIG20 zaczął stopniowo piąć się w górę, by niedługo po rozpoczęciu notowań w USA osiągnąć dzienne maksimum na poziomie 1.665 pkt. Po pozytywnym otwarciu amerykańskie indeksy skierowały się w dół, co nadało kierunek również notowaniom WIG20.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,3 proc., a S&P 500 wrócił w okolice zera.

Wśród 15 indeksów sektorów notowanych na GPW 8 zakończyło dzień nad kreską. Około 1,8 proc. zyskały telekomy, a spółki chemiczne zyskały 1,4 proc.

Najmocniej zniżkowało górnictwo - o 3,2 proc., głównie za sprawą 3,1 proc. spadku KGHM. W komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych KGHM poinformował, że sprzedaż miedzi w grupie we wrześniu 2020 r. wyniosła 53,3 tys. ton i była niższa o 21 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła we wrześniu 54,9 tys. ton, co oznacza spadek o 6 proc. rdr.

"Kurs zareagował zgodnie z oczekiwaniami. Wrześniowe dane KGHM pokazały spadek produkcji i sprzedaży na większości produktów i spółek grupy, co może wskazywać, że spółka nie do końca wykorzysta sprzyjające w III kw. otoczenie cenowe" - ocenił Krajczewski.

Mocniej zniżkowały tylko akcje JSW - o 3,8 proc. Lotos i LPP straciły po około 2,5 proc. Kurs Lotosu zakończył dzień na 29,68 zł i po raz kolejny pogłębił swoje czteroletnie minima.

Z kolei najmocniej rosły notowania Cyfrowego Polsatu - o blisko 4 proc. i Santander - o 3,3 proc.

W mWIG40 przeważyły spadki. Bank Handlowy stracił 6,6 proc. i znalazł się na poziomie 29,6 zł, najniżej od 2009 r. GPW zniżkowała o 4 proc., a między 3 a 4 proc. spadły 11bit studios, Data Walk, Asseco Poland i Celon Pharma.

Notowania Kruka zyskały 3,8 proc., a Kęty wzrosły o 3,6 proc. Grupa Kęty podała, że zysk netto grupy w trzecim kwartale wyniósł 128,95 mln zł, o 7,5 proc. więcej niż spółka szacowała pod koniec września. Przed rokiem zysk wyniósł 99,1 mln zł.

Krajczewski zwrócił uwagę, że w trakcie konferencji prezes Kęt podtrzymał podwyższoną prognozę na IV kwartał i podał, że póki co nie widzi negatywnego wpływu rozwijającej się II fali pandemii.

Wśród małych firm wzrostami wyróżniły się: Astarta - w górę o 12,5 proc., Asbis - o blisko 10 proc.,

Asbis podwyższył prognozę zysku na 2020 rok i obecnie zakłada, że wyniesie on pomiędzy 23-25 mln USD, a nie 18-20 mln USD jak planował wcześniej.

Niemal 11 proc. zyskał Idea Bank, który poprzedniego dnia stracił 10 proc. i był jednym z liderów spadków.