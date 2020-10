Taki był drugi kwartał 2020 roku w mieszkaniówce według NBP

W II kw. br. z powodu pandemii ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym zmieniały się w różnych kierunkach; nadal rosły ceny ofertowe nowo wprowadzanych mieszkań na rynku pierwotnym, jednocześnie deweloperzy ograniczyli ich podaż, licząc m.in. na utrzymanie ceny rynkowej - wynika z raportu NBP.

Narodowy Bank Polski przygotował raport dotyczący cen mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2020 r.

Informacja została przygotowana w Departamencie Stabilności Finansowej na potrzeby organów NBP. Bank zaznaczył, że opinie wyrażone w publikacji są opiniami autorów i nie przedstawiają stanowiska organów Narodowego Banku Polskiego.

Według autorów raportu, obowiązujące w 2020 r. restrykcje, wynikające z pandemii COVID-19, wpłynęły na ograniczenie aktywności również na rynku nieruchomości.

"W II kwartale br. odnotowano silne ograniczenie aktywności na rynku mieszkaniowym - liczba sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych była o ponad połowę niższa w porównaniu do poprzednich okresów. Koszty budowy mieszkań jednak nadal rosły w konsekwencji wysokiego popytu budowlanego w całej gospodarce. Obserwowano spadek średnich, transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym niektórych miast oraz dalszy ich wzrost na rynku wtórnym" - czytamy w raporcie zamieszczonym w środę na stronach NBP.



Jak dodano, na rynku komercyjnym dostępne dane nie obejmują jeszcze okresu pandemii. Według autorów raportu, wpływ pandemii na rynek mieszkaniowy "jest złożony a ceny na rynku pierwotnym i wtórnym zmieniały się w różnych kierunkach".

"Nadal rosły ceny ofertowe nowo wprowadzanych mieszkań na rynku pierwotnym. Jednocześnie deweloperzy ograniczyli ich podaż, licząc na podwyższenie lub utrzymanie ceny rynkowej" - napisano.

Jak wskazali, wysokie ceny ofertowe mogą też podlegać różnego rodzaju promocjom, co ułatwia sprzedaż. Z kolei ceny transakcyjne na rynku pierwotnym zaczęły spadać w Warszawie i grupie 10 miast, utrzymując lekki wzrost w grupie 6 miast.

"Na rynku wtórnym w największych miastach spadł nieco popyt na mieszkania na własność. W analizowanym okresie obserwowano spadek cen ofertowych w Warszawie i grupie 6 miast oraz ich wzrost w grupie 10 miast. Ceny transakcyjne mieszkań na rynkach wtórnych rosły we wszystkich grupach miast, jednak dynamika wzrostu spowolniła" - napisano w raporcie.

Zdaniem autorów raportu, pewna "bezwładność rynku wtórnego wobec pierwotnego jest typowym zjawiskiem, gdyż rynek wtórny tworzą indywidualni sprzedający, którzy nie są skłonni do obniżania cen i często mogą przełożyć transakcję w czasie". Jak zauważyli, rosły też ceny korygowane hedonicznie, co oznacza, że podobne mieszkania sprzedawane były drożej niż miało to miejsce kwartał wcześniej.

Jak czytamy w raporcie, średnie (ofertowe i transakcyjne) stawki najmu mkw. mieszkań (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media) spadły w II kw. 2020 r. w Warszawie i 6 największych miastach, jednak nadal rosły w 10 pozostałych miastach - stolicach województw. Nadal rośnie oferta internetowa mieszkań na rynkach najmu długoterminowego, w tym nabywanych w celach inwestycyjnych. Może to sprzyjać spadkom stawek najmu w przyszłości.

Według autorów raportu, do końca II kwartału 2020 r. obserwowano nieznaczny wpływ ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na dotychczasowe wypłaty kredytów.

"Wartość nowych, złotowych umów kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (bez umów renegocjowanych) wyniosła w omawianym kwartale ok. 13,0 mld zł, tj. była niższa o ok. 1,9 mld zł (12,5 proc.) wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz niższa o ok. 1,6 mld zł (11,2 proc.) względem II kw. 2019 r." - czytamy.

Autorzy raportu zauważają, że w II kwartale 2020 r. odnotowano w Polsce wysoką liczbę mieszkań oddanych do użytkowania, nieznacznie niższą od rekordowej w poprzednim kwartale. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto zmniejszyła się względem poprzednich rekordowych okresów.