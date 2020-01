Takiego budżetu Polska jeszcze nie miała. Startuje batalia w Sejmie

Na rozpoczynającym się w środę 8 stycznia posiedzeniu Sejmu posłowie rozpoczną pracę nad tegorocznym budżetem. Rząd złożył projekt w Sejmie tuż po świętach. Będzie to pierwszy w najnowszej historii budżet bez deficytu. No, prawie...

Za nami jednak rok wyborczy, mamy nową kadencję Sejmu i wszystkie projekty, które nie zostały rozpatrzone w poprzedniej, muszą być złożone ponownie. Rząd złożył budżet 27 grudnia, co – biorąc pod uwagę 4-miesięczny czas dany parlamentowi na prace – oznacza, że termin uchwalenia budżetu to koniec kwietnia.Pierwsze czytanie budżetu ma się odbyć na posiedzeniu Sejmu w dniach 8-9 stycznia. Potem projekt trafia do komisji. Poszczególne części budżetu opiniują stosowne komisje (np. komisja obrony wypowiada się o budżecie MON itd.). Potem projekt i wszystkie ewentualne poprawki komisji trafiają do komisji finansów publicznych, która sporządza sprawozdanie. Dopiero po 7 dniach od doręczenia posłom sprawozdania może się odbyć drugie czytanie. Zakładając ekspresowe tempo prac w komisjach, mogłoby do niego dojść na następnym posiedzeniu Sejmu 22-23 stycznia. Jeśli komisjom nie uda się uporać z pracami do 15 stycznia (co będzie trudne, po drodze mamy weekend), to wówczas drugie czytanie mogłoby się odbyć na kolejnym posiedzeniu planowanym na 12-14 lutego.Jeśli pojawią się tam poprawki, to projekt znowu trafia do komisji. Dopiero potem odbywa się trzecie czytanie i ustawa trafia do Senatu. Biorąc pod uwagę, że rząd ma stabilną większość w Sejmie pozwalającą na odrzucanie wszelkich poprawek opozycji, może się zdarzyć, że drugie i trzecie czytanie odbędzie się na tym samym posiedzeniu Sejmu. Izba wyższa ma na prace nad budżetem 20 dni. Potem prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy. Nie może jej zawetować.Rząd zakłada w projekcie, że w tym roku wpływy z VAT wyniosą 196,5 mld zł, z akcyzy 75,08 mld zł, z CIT 42 mld zł, podatek PIT ma przynieść 66,56 mld zł.