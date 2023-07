W maju 2022 roku podano w komunikacie, że austriacki koncern handlujący meblami i wyposażeniem mieszkań XXXLutz przejmuje połowę udziałów w spółce Black Red White, która kontroluje 20 procent polskiego rynku meblarskiego.

Mamy do czynienia z największym przejęciem w Polsce w branży meblarskiej.

XXXLutz numer trzy na europejskim rynku detalicznej sprzedaży kontroluje Black Red White.

Transakcja przejęcia udziałów czeka na zgodę ze strony Komisji Europejskiej.

W połowie maja 2022 roku austriacki koncern zajmujący się handlem meblami podał, że przejmuje 50 procent udziałów w polskiej firmie meblarskiej Black Red White. Wartości umowy nie ujawniono, podając jedynie, że zapoczątkuje to nowy rozdział we wzajemnej współpracy biznesowej.

"Grupa BRW będzie działać nadal niezależnie, z dotychczasową kadrą zarządzającą i zachowa kontrolę nad własną infrastrukturą wytwórczą oraz siecią salonów sprzedaży detalicznej w Polsce i za granicą oraz eksportem" - można było przeczytać w komunikacie zarządu Black Red White.

W minionym roku grupa dysponowała 93 własnymi sklepami w tym 14 za granicą i miała podpisane umowy na prowadzenie 370 placówek partnerskich. W skład grupy - obok BRW - wchodziło 11 spółek zależnych w tym 6 zagranicznych. Produkcja mebli odbywała w 19 zakładach. Ze względu na skalę działalności zatrudnionych było około 7,9 tysiąca osób.

Black Red White w momencie zmian właścicielskich miała rozbudowaną sieć własnych salonów i placówki partnerskie

Własne magazyny hurtowe o powierzchni ponad 160 tysięcy metrów kwadratowych, centrum logistyczne, transport, składy z drewnem i dziesiątki innych elementów składały się na bieżącą obsługę własnej sieci handlowej oraz przygotowanie eksportu gotowych mebli do ponad 50 krajów.

BRW jest jedną z trzech największych grup działających w polskim przemyśle meblowym, która dodatkowo ma około 20-procentowe udziały w handlu detalicznym. Od lat mówiło się, że jest to znakomity podmiot do współpracy biznesowej lub wręcz przejęcia kapitałowego przez podmiot szukający możliwości skokowego wzrostu sprzedaży w naszym kraju.

Spółka została założona w 1991 roku w Chmielniku w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim przez Tadeusza Chmiela. Przez wszystkie lata swojej działalności przeżywała wzloty i upadki jednak pomimo trudności rynkowych i rosnącej konkurencji stopniowo budowała swoją pozycje rynkową.

Ciekawe wzornictwo mebli, dobra jakość połączona z umiarkowanymi cenami przyciągały klientów. Spółka bardzo zyskała na ogromnym boomie na budownictwo mieszkaniowe w dużych i średnich miastach oraz modzie na domy. W każdym z tych indywidulanych przypadków konieczne było wydanie dużych pieniędzy na wyposażenie. I nam tym BRW, w znacznym stopniu, budował swoją pozycję.

XXXLutz postanowił włączyć się w aktywną walkę o polski rynek detalicznej sprzedaży mebli i wyposażenia mieszkań

Partnerem biznesowym, który w połowie minionego roku ujawnił się jako właściciel połowy udziałów w spółce z Chmielnika, okazał się europejski gigant handlu meblami i artykułami wyposażenia austriacki XXXLutz. To trzeci największy koncern w tej branży o przychodach netto przekraczających 5,3 miliarda euro.

Spółka posiada około 370 salonów meblowych w Austrii, Niemczech, Czechach, Chorwacji, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Serbii i Polsce oraz na Węgrzech i Słowacji. W grupie są także mniejsze, specjalistyczne sklepy sieci Moebelix i Moemax. Dosłownie kilka tygodni temu sfinalizowane zostało przejęcie działającej w Niemczech platformy e-commerce handlu wyposażeniem wnętrz Home 24.

Dodatkowo na wszystkich rynkach prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa przez sklepy internetowe, co zyskuje coraz większe znaczenie w łącznych przychodach.

"Grupa XXXLutz i Grupa BRW zgodziły się zawrzeć strategiczne partnerstwo, aby wspólnie odnosić sukcesy, zwłaszcza na polskim rynku detalicznym. Celem jest działanie długoterminowe z możliwościami międzynarodowego wzrostu" - te słowa można było przeczytać przed rokiem w komentarzu rzecznika XXXLutz Thomasa Soligera.

Na przejęcie udziałów zgodę musi wyrazić Komisja Europejska

Ze względu na wpływ tego przejęcia na polski rynek detalicznego handlu meblami zgodę na transakcję musi wyrazić Komisja Europejska (KE) i strona austriacka o to wystąpiła. Jak jednak wynika z informacji, do której dotarł Puls Biznesu, w zgłoszeniu przesłanym do KE widnieją dwa podmioty podpisane pod wnioskiem. To one są faktycznie właścicielami spółki, a nikt wcześniej o dokonanych zmianach właścicielskich nie wiedział.

XXXLutz zamierza nabyć udziały za pomocą klasycznego wehikułu inwestycyjnego zarejestrowanego w Luksemburgu czyli XLCEE, którego jest w połowie właścicielem. Drugim udziałowcem jest także zarejestrowany w Luksemburgu Derot Fund, który kontrolowany jest przez prezesa Black Red White Dariusza Formelę.

Czyli w trakcie przejmowania BRW wyszło na jaw, że ta została sprzedana wcześniej przez dotychczasowego właściciela Tadeusza Chmiela. Niezwykle trudno ustalić, kiedy do tej transakcji doszło i jaka była jej wartość.

Sytuacja właścicielska w Black Red White na ten moment jest taka, że udziały są w rękach podmiotu zależnego od XXXLutz oraz prezesa Dariusza Formeli. Wydaje się jednak, że docelowe rozwiązania oznaczać będą przejęcie pakietu kontrolnego lub nawet wszystkich udziałów przez inwestora branżowego. Dopiero bowiem pełna konsolidacja polskiego biznesu z grupą przyniesie dodatkowe, spodziewane efekty synergii.

Wejście dużego zagranicznego gracza zmieni układ w handlu meblami

Chociaż polscy pracownicy są częściowo zaniepokojeni zmianami, jednak wydaje się, że większość spraw toczyć się będzie po staremu tylko z nieco większą dynamiką. Pytanie czy nazwa pozostanie na rynku, czy pojawi się więcej salonów z austriackim logo? Doświadczenia z europejskich rynków mogą także wpłynąć na zmianę całego polskiego rynku detalicznego handlu meblami.

