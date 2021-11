Takiej inflacji nie przewidział nikt. Nie tylko NBP się pomylił

W październiku inflacja w Polsce wyniosła blisko 6,8 procent - i była największa od ponad 20 lat. Każdy kolejny miesiąc przynosi nowy rekord wzrostu cen. Ten trend zaskoczył wszystkich ekonomistów, którzy teraz starają się swoimi prognozami „gonić” inflację. Dlaczego nikt nie przewidział takiego scenariusza?

Podaż nie nadąża

Swoje dołożył Putin

Nadal drogo

Producenci windują ceny

Usprawiedliwieniem dla analityków może być też zmienność sytuacji. Pamiętajmy, że marcowe prognozy przypadały na okres, kiedy wciąż jeszcze tkwiliśmy głęboko w trzeciej fali pandemii. Program szczepień dopiero się rozkręcał. Nikt nie wiedział, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja pandemiczna, jakie będą obostrzenia, kiedy zostaną zniesione i w jakim stopniu skuteczne okażą się szczepionki.- Kryzys pandemiczny miał działanie deflacyjne. Jednocześnie rządy zareagowały na to – i słusznie – potężnymi pakietami pomocowymi. Wiedzieliśmy zatem, że inflacja będzie wyższa, ale nie przewidzieliśmy jej skali. Paru rzeczy nie doceniliśmy - przyznaje Urszula Kryńska.Jakich? Dwóch decydujących o inflacji – popytu i podaży.- Nie sprawdziły się prognozy, że po pandemii ludzie nie wrócą do dawnych zwyczajów zakupowych, że wciąż będą dominowały obawy... Tak się nie stało i popyt po pandemii się szybko odrodził. Nie doceniliśmy też strony podażowej, że tak trudno będzie nadążyć za tym popytem - tłumaczy ekonomistka PKO BP.Pośrednim efektem tych szoków stał się też wzrost cen frachtu, co też - prędzej czy później - przekłada się na finalne ceny produktów dla konsumentów.- O przestrzeleniu prognoz zdecydowały zupełnie nowe czynniki. Jednym z nich były bariery podażowe, które obecnie podbijają dynamikę wzrostu cen - zgadza się Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.Zwraca również uwagę, iż na te szoki podażowe nałożyły się niekorzystne warunki na rynku surowców rolnych.- Spodziewaliśmy się, że - ze względu na wysokie ceny - nastąpi dobudowanie zapasów zbóż, tak się jednak (z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne) nie stało. Także późniejsza wiosna stworzyła warunki, że np. ptasia grypa mogła rozwijać się dłużej, niż sądziliśmy i dziś ceny drobiu rosną najszybciej ze wszystkich artykułów spożywczych - wymienia ekonomista.Drugim zaskoczeniem była sytuacja na rynku surowców energetycznych – tu też skala wzrostu cen zaskoczyła ekonomistów. Wynikało to jednak nie tylko z niedocenienia wzrostu popytu na surowce, ale też z innych przesłanek.- Szantażu gazowego stosowanego przez Putina wobec Unii nie przewidują żadne modele ekonomiczne - podkreśla Urszula Kryńska.Jakub Olipra dodaje, że równie niespodziewany był kryzys energetyczny w Chinach; był on jednak pośrednim efektem szoków podażowych.Wraz z narastaniem tych wszystkich czynników, w ślad za rosnącą inflacją w górę szły również prognozy.- Inflacja CPI pozostanie do końca roku nie tylko na poziomie 4+, ale być może nawet 4,5+ – przewidywali analitycy PKO BP w czerwcu. Oczekujemy, że wyniesie ona średniorocznie 4,1 proc. rok do roku w 2021 r. i obniży się do 3,0 proc. w 2022 r. - uznawali w tym samym czasie ekonomiści Credit Agricole.Ale i te prognozy nie są już aktualne... Na dziś wiadomo praktycznie tylko jedno – w najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła. Jak długo?- Przewidujemy szczyt w pierwszym kwartale. Od marca inflacja powinna już zacząć spadać - mówi Urszula Kryńska.Jak wysoki będzie ten szczyt? Czy grozi nam dwucyfrowa inflacja?- Tego nie przewidujemy w naszym scenariuszu - mówi ekonomistka PKO BP, wskazując raczej na poziom 8 proc.Zastrzega jednocześnie, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen – ceny nadal będą rosły, tylko nieco wolniej niż wcześniej. Ale – zdaniem Jakuba Olipry – to będzie wciąż bardzo duże tempo.Wprawdzie on również przewiduje szczyt inflacji w pierwszym kwartale, ale w dalszej części roku inflacja stale ma być mocno podwyższona. Nadal mocno będzie drożała żywność – m.in. za sprawą skokowych wzrostów cen nawozów. To efekt kilkukrotnego wzrostu cen gazu – produkowane dziś przy jego wykorzystaniu nawozy są wyraźnie droższe, a będą użyte do upraw, których zbiory nastąpią w przyszłym roku. Wyższe ceny nawozów będą przerzucane na konsumentów.Urszula Kryńska zwraca uwagę, że czynniki napędzające wzrost cen żywności mogą być bardziej prozaiczne – to wyższe koszty siły roboczej i energii. To właśnie te przyczyny spowodowały - obserwowaną obecnie - mocną zwyżkę cen pieczywa.Nie lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o artykuły przemysłowe. Inflacja producencka (PPI) również bije rekordy i to na poziomach znacznie wyższych niż inflacja konsumencka. We wrześniu wyniosła w Polsce 10,5 proc. Aby zobrazować tempo wzrostu cen: na początku roku inflacja PPI nie przekraczała 1 proc. (chociaż pamiętajmy, iż był to szczyt trzeciej fali pandemii).Podobnie wygląda to w innych krajach – w strefie euro PPI wyniosła we wrześniu 16 proc. rok do roku wobec 13 proc. miesiąc wcześniej. W Chinach ceny producentów wzrosły w październiku o 13,5 proc. Te wzrosty to też po części efekt rosnących cen surowców energetycznych.Trudno powiedzieć, w jaki sposób odbije się to na finalnych cenach produktów, trend jest jednak wyraźny – przynajmniej część tego wzrostu przełoży się na ceny finalnych produktów w sklepach.Na razie konsensus analityków i ekonomistów wskazuje, że szczytem inflacji będzie poziom ok. 8 proc., ale pamiętajmy, że w obecnych warunkach prognozy są obarczone dużym ryzykiem, co dobitnie pokazują poprzednie prognozy inflacji...Poza tym: jeżeli tym razem nawet okażą się trafne, to do drożyzny będziemy musieli się przyzwyczaić – według Jakuba Olipry średnioroczna inflacja w przyszłym roku ma być wyższa niż w obecnym (obniżona niskimi poziomami z początku roku).Ano, zobaczymy…