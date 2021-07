Tani bank to przeszłość. Opłaty i prowizje będą rosły

W 2020 roku zmiany opłat i prowizji wprowadziło osiem banków. W bieżącym roku byliśmy świadkami kolejnych podwyżek opłat i prowizji od podstawowych produktów bankowych. Koniec darmowej, czy taniej, bankowości dokonuje się na naszych oczach.

Kolejne zmiany na horyzoncie

Z analizy WNP.PL wynika, że w 2020 roku zmiany opłat i prowizji wprowadziło osiem banków: Credit Agricole, Alior Bank, BNP Paribas, Citi Handlowy, Getin Bank, Santander Bank Polska, Inteligo, a także ING Bank Śląski.Od stycznia 2021 roku nie było zmian opłat i prowizji w zakresie podstawowych produktów bankowych w m.in. PKO BP, Banku Pekao, Banku Millennium, Getin Noble Banku.Bez podwyżek nie obyło się za to w ING Banku Śląskim, który w końcu marca podniósł opłatę za prowadzenie konta Premium (nowa nazwa Active), dedykowanego klientom, którzy mają wysokie wpływy, aktywa lub inwestycje.Jednocześnie jednak bank zaoferował klientom dodatkowe korzyści: pięć bezpłatnych przelewów ekspresowych w miesiącu oraz bezpłatne wypłaty gotówki za granicą.ING BŚ zmienił również warunki zwalniające z pobrania opłaty. Konto jest bezpłatne, jeśli klient spełni jeden z trzech warunków: minimum 10 tys. wpływów na konto, minimum 200 tys. aktywów lub 100 tys. inwestycji. Dla pozostałych opłata będzie wynosić 45 zł miesięcznie.ING Bank Śląski nie wprowadził w 2021 r. wyższych opłat prowizyjnych od pożyczek gotówkowych. Przypomina, że ostatnia podwyżka prowizji za udzielenie pożyczki gotówkowej miała miejsce w lipcu 2020 r.W lipcu 2020 r. zmiany w tabeli opłat i prowizji klientów indywidualnych wprowadził Bank BNP Paribas. Modyfikacje związane były z wysokością opłat za operacje gotówkowe w oddziałach banku.- Przyjęty kierunek zmian był zgodny ze strategią banku, zmierzającą do ograniczania obrotu gotówkowego w kasach oddziałowych. Klientom zapewniono jednocześnie możliwość realizacji darmowych wpłat oraz wypłat gotówki z bankomatów zlokalizowanych we wszystkich oddziałach banku - wyjaśnia Łukasz Dąbrowski, dyrektor Biura Rozwoju Bankowości Codziennej w Banku BNP Paribas.- W tym samym czasie bank udostępnił klientom możliwość korzystania z ponad 500 krajowych placówek Monetia - największej w Polsce sieci agencji płatniczych - na specjalnych warunkach cenowych. Klienci są cały czas zachęcani do bezgotówkowych form rozliczeń, w tym do korzystania z funkcjonalnej i wciąż rozwijanej bankowości mobilnej GOmobile - dodaje Łukasz Dąbrowski.Zmiany w opłatach wprowadził także Credit Agricole.- Zmieniliśmy wybrane opłaty i prowizje dla pakietów kont wycofanych z oferty sprzedażowej, jednocześnie wskazując klientom sposoby na obniżenie bieżących opłat poprzez aktywne korzystanie z konta i usług lub konwersję na inny pakiet. Klienci w pełni korzystający z oferty banku mogą się wciąż cieszyć bezpłatnym kontem i nieodpłatną realizacją kluczowych usług związanych z codzienną bankowością - wskazuje Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami Credit Agricole.Jak informuje biuro prasowe SGB-Banku, 1 stycznia bank wprowadził zmiany w taryfie opłat i prowizji dla klientów detalicznych, w wyniku których podwyższeniu uległy m.in. opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku płatniczego, używanie kart płatniczych, za przelewy realizowane w placówkach banku, również za wypłaty gotówki w bankomatach obcych oraz za udzielenie i obsługę kredytów.W lutym 2021 zmiany w wysokości opłat dla klientów indywidualnych i firmowych wprowadził Nest Bank. Główna zmiana dotyczy opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów.- Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie standardowo wynosi obecnie 6 zł (było za darmo), jednakże wciąż zarówno klienci firmowi, jak i indywidualni mogą wypłacać pieniądze bez opłat z bankomatów sieci Euronet oraz poprzez wypłatę BLIK również w innych bankomatach. Nie zmieniły się także podstawowe opłaty za prowadzenie pierwszego konta, korzystanie z jednej karty płatniczej, wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir, w tym do ZUS i US, jak również za kody SMS do autoryzacji przelewów w bankowości internetowej (nadal 0 zł) - informuje biuro prasowe Nest Banku.W Banku Pocztowym w przypadku klientów firmowych opłaty za czynności podstawowe - tj. opłata miesięczna za rachunek/pakiet, przelewy itp. - nie uległy zmianie. Zmienione zostały głównie prowizje związane z czynnościami wykonywanymi przez klienta w placówkach banku lub poprzez call center banku.To nie koniec podwyżek opłat i prowizji w krajowych bankach.Od 1 sierpnia 2021 r. kolejnych zmian w zakresie tabeli opłaty i prowizji dokona BNP Paribas. Będą one dotyczyć m.in. wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie z kart debetowych, opłat za prowadzenie kont czy prowizji za wypłaty gotówki z obcych bankomatów.- Większość zmian ma charakter porządkujący, harmonizujący wysokość opłat i prowizji pomiędzy wycofanymi ze sprzedaży rachunkami, pochodzącymi jeszcze z czasów fuzji operacyjnych i ofert banków BGŻ czy Raiffeisen Polbank. W przypadku Konta Otwartego na Ciebie główna zmiana dotyczy podwyższenia opłaty za korzystanie z podstawowej karty debetowej do konta (z 3 na 5 zł) oraz warunku zwalniającego z tej opłaty (konieczność wykonania 3 zamiast 1 transakcji miesięcznie). Pomimo tych zmian, Konto Otwarte na Ciebie wciąż znajduje się wśród liderów rankingów kont osobistych na rynku, pozostając jednym z najatrakcyjniejszych produktów w swojej klasie dla klientów indywidualnych - podkreśla Łukasz Dąbrowski.1 września podwyżki czekają klientów detalicznych Banku Pocztowego. Obejmą one opłaty za rachunki i karty debetowe. Dla Kont w Porządku bank nie wprowadzi zmian w kluczowych opłatach, takich jak opłata za prowadzenie rachunku czy użytkowanie karty debetowej.- Zmiany opłat dotyczyć będą przelewów, stałych zleceń i poleceń zapłaty w placówkach i u konsultanta call center, pełnomocnictw i dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, a także sprawdzenia salda w bankomacie i transakcji dokonywanych kartą poza granicami EOG. W przypadku kont znajdujących się w obsłudze, bank dodatkowo zmieni opłaty za prowadzenie rachunków (nie dotyczy Konta Zawsze Darmowego) - podaje Bank Pocztowy.