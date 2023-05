Tanie kredyty powinny ożywić rynek mieszkań

Z początkiem lipca rusza program "Bezpieczny kredyt 2 procent". Jak się okazuje, przy jego pomocy będzie można kupić ponad połowę mieszkań znajdujących się w ofercie – podaje deweloper HREIT.

W lipcu 2023 roku ma zacząć funkcjonować program taniego kredytu dla osób kupujących pierwsze mieszkanie ("Bezpieczny Kredyt 2 proc."). Rozwiązanie przewiduje udzielanie 30-40 tysięcy preferencyjnych kredytów rocznie.

Przepisy przewidują, że single będą mogli pożyczyć nie więcej niż 500 tysięcy złotych. Rodziny i osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły zaciągnąć kredyt w wysokości maksymalnie 600 tysięcy złotych. Kredytobiorca będzie mógł dodać do pożyczki gotówkę w kwocie do 200 tysięcy złotych.

Jak podaje HREIT, osoby, które na zakup mieszkania chciałyby wydać do 500 tysięcy złotych (np. 450 tysięcy preferencyjnego kredytu plus 50 tysięcy wkładu własnego) w większości miast wojewódzkich będą miały przyzwoity wybór.

Co prawda w Warszawie mieszkania z ceną do pół miliona stanowią tylko 13 proc. aktualnej oferty, ale w Krakowie to już co piąte lokum, a we Wrocławiu czy Gdańsku już niemal 30 proc. mieszkań wystawionych dziś na sprzedaż.

Średnia dostępność dla wszystkich miast wojewódzkich to 60 proc.

Wynik ten wyraźnie podciągają takie miasta jak Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Bydgoszcz czy Toruń, gdzie tylko relatywnie niewielka część lokali wyceniona jest przez właścicieli czy deweloperów na ponad pół miliona złotych.

