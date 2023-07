Tąpnięcie w niemieckim przemyśle. To fatalna wiadomość także dla Polski

Koniunktura w przemyśle zarówno na poziomie państw strefy euro, jak również największej europejskiej gospodarki, czyli Niemiec, znajduje się na poziomach niższych od oczekiwanych. Usługi również daleko od oczekiwanych wartości.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI dla przemysłu strefy euro (służący do badania koniunktury w przemyśle) spadł do 42,7 pkt w lipcu 2023 r. z 43,4 pkt w poprzednim miesiącu. To najgorsze dane od trzech lat, odbiegające od oczekiwań rynkowych kształtujących się na poziomie 43,5 pkt.

W przypadku samych Niemiec w lipcu indeks PMI spadł do poziomu 38,8 pkt wobec 40,6 pkt w czerwcu. Prognozy na lipiec wynosiły 41 pkt - podała firma S&P Global.

Złe wyniki dla przemysłu nie są rekompensowane przez usługi

W lipcu Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego dla eurolandu obniżył się do 51,1 pkt wobec 52 pkt w czerwcu. To najniższy wynik od pół roku i świadczy o tym, że poprawa koniunktury była już bardzo niewielka.

Wskaźnik PMI badający koniunkturę w sektorze produkcji jest tak skonstruowany, że wartości powyżej 50 punktów przedstawiają wzrost. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.

Jeśli chodzi o strefę euro jako całość, produkcja spadła w lipcu w najszybszym tempie od ośmiu miesięcy. Pogarszające się wskaźniki, pokazujące oczekiwania produkcyjne i napływ nowych zamówień, wskazują na prawdopodobieństwo pogłębienia się spowolnienia w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie spadek liczby nowych zamówień był jednym z najszybszych od 2009 r. W konsekwencji firmy w strefie euro wycofują się z zatrudniania pracowników – czytamy na stronie tradingeconomics.com.

Złe dane przemysłowe z Niemiec niepokojące dla Polski

Złe wyniki dla przemysłu w Niemczech są niepokojące dla Polski ponieważ gospodarka naszego zachodniego sąsiada jest dla nas pierwszym partnerem handlowym. W Polsce działa 9570 spółek, w których jednym z udziałowców jest niemiecka firma lub osoba fizyczna. A wiele firm niemieckich działających w Polsce jest filiami niemieckich zakładów produkcyjnych. W konsekwencji spowolnienie gospodarcze w Niemczech przekłada się bezpośrednio na sytuację w Polsce.

