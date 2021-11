Tarcza antyinflacyjna. Będzie obniżka akcyzy

Rządowa „tarcza antyinflacyjna” będzie przewidywać m.in. obniżkę akcyzy na nośniki energii - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Współodpowiedzialnością za wysoką inflację obarczył Gazprom, Rosję, gazociąg Nord Stream 2 i Europejską Partię Ludową.

Rząd pracuje nad pakietem rozwiązań, które mają zamortyzować wzrost cen energii, gazu i żywności.

Tarcza antyinflacyjna będzie zawierała obniżkę akcyzy na nośniki energii - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak zapewnił, rząd jest już "praktycznie gotowy" do prezentacji projektu.

Jak powiedział Morawiecki w poniedziałek na konferencji prasowej w Gdańsku, rząd część "tarczy antyinflacyjnej" będzie chciał wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.



- Ona będzie zawierała takie elementy, jak obniżenie akcyzy na nośniki energii - stwierdził Morawiecki dodając, że "o szczegółach powiemy w swoim czasie". Zaznaczył też, że rząd jest "praktycznie gotowy", aby ten projekt przedstawić.

Zdaniem Morawieckiego, to nośniki energii są współodpowiedzialne za gwałtowne wzrosty cen, a dowodem na to jest fakt, że w "ogromnej większości krajów Europy" inflacja jest historycznie wysoka w ciągu 20 czy 30 lat.

- Za wysokie ceny energii odpowiada Gazprom, Rosja, Nord Stream 2 oraz ci w Europejskiej Partii Ludowej, którzy nie tylko nie zablokowali Nord Stream 2, ale sprzyjali wybudowaniu tego gazociągu - oświadczył Morawiecki.



Jak dodał, dziś ten gazociąg stanowi element szantażu w rękach prezydenta Rosji Władimira Putina.

Premier chce nieco silniejszej złotówki

Premier odniósł się także podczas konferencji do kondycji polskiej waluty.



- Będziemy robili wszystko w komunikacji i w naszych działaniach realnych, aby złotówka była nieco silniejsza - powiedział szef rządu. Dodał, że słaby złoty jest korzystny dla eksporterów.



- Ale dla wszystkich tych, którzy mają dług zaciągnięty w walucie, a w szczególności dla budżetu polskiego, który ma częściowo dług denominowany w walutach obcych, to nie jest dobre - zastrzegł premier.



Zaznaczył, że ma nadzieję, iż w ciągu najbliższych kilku kwartałów dojdzie do ustabilizowania sytuacji na rynku walutowym.



W poniedziałek około godziny 14. euro kosztowało na rynku walutowym niespełna 4,7 zł, a dolar - nieco ponad 4,16 zł.

Tarcza w tym tygodniu

Przypomnijmy, że 17 listopada w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski zapowiedział, że w ciągu tygodnia rząd przedstawi konkretne postulaty pakietu antyinflacyjnego. Celem pakietu, ma być złagodzenie skutków wzrostu cen energii.



Minister klimatu Anna Moskwa mówiła na początku listopada, że taki pakiet jest gotowy, ruszy od kolejnego roku. - Całą grupę osób, które tego wsparcia osób potrzebują, nazywamy odbiorcami wrażliwymi. To emeryci, renciści, osoby, które funkcjonują na co dzień w systemie wsparcia finansowego niższych dochodów - oświadczyła Moskwa.



Dodała, że w tym ujęciu wsparcie może uzyskać ok. 2,6 mln osób, ale sytuacja jest cały czas analizowana i do pakietu kwalifikowane są kolejne grupy.



Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził ostatnio, że prezentacja tarczy antyinflacyjnej nastąpi w tym tygodniu.



- Później jest posiedzenie Sejmu, więc na tym posiedzeniu ta tarcza będzie przyjmowana - mówił w Polsat News rzecznik rządu.



Pytany co, będzie w tej tarczy - i czy dzięki niej na święta stanieje benzyna - Müller zapewnił, że dotyczyć ona będzie "sektora paliowego i energetycznego", a także "różnych rozwiązań, które mają obniżyć nieco ceny kluczowych produktów". "Liczę na to, że taki efekt (obniżkę cen benzyny na święta - red.) ten pakiet rozwiązań przyniesie" - podkreślił.

