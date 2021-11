Tarcza antyinflacyjna: podatki i ceny w dół. "Pokazujemy państwo w działaniu"

Akcyza na paliwa i energię spada okresowo do zera, niższy będzie też VAT na gaz i energię – to szczegóły tarczy antyinflacyjnej zaprezentowanej w czwartek przez premiera Matusza Morawieckiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rząd zdecydował się również na obniżkę podatku VAT od gazu ziemnego z 23 do 8 proc. na trzy miesiące poczynając od 1 stycznia – to ma być ulga dla osób ogrzewających swoje mieszkania gazem, paliwo to zdrożało bowiem w ostatnich miesiącach kilkukrotnie. Według szacunków w ciągu tego kwartału ma to przynieść średnie oszczędności w wysokości ok. 140 zł.Drugim obszarem działań są ceny energii. Tu rząd zdecydował się na obniżkę akcyzy do 0 proc. i obniżkę VAT na 3 miesiące z 23 proc. do 5 proc. Mateusz Morawiecki zapowiedział również starania o zmianę zasad handlu uprawnieniami do emisji CO2. To wzrost ich cen napędza – jak wyjaśniał premier – wzrost cen energii.W przypadku trzeciego obszaru Mateusz Morawiecki stwierdził, że rząd chciał obniżyć VAT na artykuły spożywcze do 0 proc., ale nie zgadza się na to Unia. W zamian rząd przygotował dodatek osłonowy. Będzie wynosił od 400 do 1150 zł w skali roku. Wypłacany będzie w dwóch transzach. Skorzystać z niego ma ponad 5 mln gospodarstw domowych.Szef rządu zapowiedział również oszczędności w administracji państwowej. - Nie chcemy oszczędzać kosztem obywateli; pokazujemy sprawcze państwo, państwo w działaniu. Dlatego przez okres trwania tej podwyższonej inflacji robimy jeszcze jedno działanie ważne dla postrzegania Polski przez rynki finansowe - doprowadzimy do zaoszczędzenia środków przez administrację publiczną – stwierdził, zapowiadając że zablokowane zostanie tworzenie nowych etatów i pozabudżetowych funduszy celowych. Znacznie uważniej mają być również kontrolowane dodatki w administracji publicznej pod względem ich efektywności.Będziemy reagować elastycznie. Niektóre działania są obliczone na trzy miesiące, inne na pięć miesięcy. Mają one pomóc przez te najtrudniejsze miesiące zimowe, gdy spodziewamy się podwyższonej inflacji - powiedział Morawiecki.Z jednej strony obniżki podatków, z drugiej wypłata dodatków – to nie pozostanie bez wpływu na budżet. - Te wszystkie działania, które będą kosztami poniesionymi przez budżet państwa powodują, że w kieszeniach obywateli zostanie więcej środków. Łącznie wszystkie nasze działania to pakiet dziś ok. 10 mld zł - powiedział szef rządu podczas czwartkowej konferencji prasowej.