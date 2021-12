Tarcza antyinflacyjna się nie sprawdzi. Jest za to inny pomysł

Instytut Badań Strukturalnych ocenił, co będzie lepszym rozwiązaniem łagodzącym podwyżki cen energii. W listopadzie 2021 roku zaproponowano tarczę antyinflacyjną, która, zdaniem autorów raportu, nie spełni swojej funkcji. Z kolei bon energetyczny będzie rozwiązaniem kosztownym, ale korzyści mają tu przeważać nad poniesionymi nakładami.

Wysokość bonu energetycznego

Zdaniem IBS bon energetyczny jest alternatywnym mechanizmem wsparcia, który powinien trafić do gospodarstw domowych o niskich dochodach. W założeniach czytamy, że rekompensata trafi do 2,3 mln rodzin o najniższych dochodach i pozwoli obniżyć przeciętne wydatki na energię. Jednak będzie on wymagał znacznych nakładów finansowych z budżetu państwa. Koszty wsparcia wyniosą około 6 mld zł, czyli 0,25 proc. polskiego PKB. Autorzy projektu radzą, aby sfinansować bon ze środków przeznaczonych na działania antyinflacyjne oraz wpływy z systemu handlu pozwoleniami na emisję. Ostatecznie roczny koszt systemowego rozwiązania będzie niższy niż w przypadku proponowanej tarczy antyinflacyjnej, której koszt oszacowano na 10 mld zł.Autorzy publikacji uważają, że bon powinien trafiać do gospodarstw o niskich dochodach – dochód uprawniający do jego otrzymania powinien wynosić 1600 zł na osobę w gospodarstwach jednoosobowych i 1100 na osobę w wieloosobowych. Dochód będzie weryfikowany na podstawie PIT-u z roku poprzedzającego przyznanie bonu.Według IBS kwota bonu powinna pokrywać przeciętne wydatki na energię wśród ubogich energetycznie gospodarstw domowych i powinna być uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym.Bon wynosiłby 100 zł w jednoosobowych gospodarstwach domowych, 200 zł w dwuosobowych gospodarstwach domowych, 250 w trzyosobowych oraz 275 zł w gospodarstwach składających się z czterech i więcej osób.Rekompensata miałaby być wypłacana co miesiąc na konto użytkownika na zasadach zbliżonych do bonu turystycznego. Za koordynację, przyznawanie i wypłatę miałby odpowiadać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Zdaniem autorów, kwota bonu energetycznego powinna być wyższa w przypadku gospodarstw domowych, które zdecydują się przystąpić do programów termomodernizacji i wymiany źródła ciepła. Kwota wzrośnie o 50 proc. w przypadku gospodarstw domowych, które zdecydowałyby się przystąpić do programu Czyste Powietrze lub Stop Smog.